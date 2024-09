Denis Alibec a dat cărţile pe faţă după venirea lui Mircea Lucescu la naţionala României - Antena Sport

Denis Alibec a dat cărţile pe faţă după venirea lui Mircea Lucescu la naţionala României. Tricolorii au şase puncte după primele două meciuri disputate în Nations League, 3-0 cu Kosovo şi 3-1 cu Lituania.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alibec a fost decisiv în al doilea meci, disputat pe Steadionul Steaua. I-a oferit un assist lui Alexandru Mitriţă, la ultimul gol al partidei. Alibec e fascinat de nivelul fotbalistic al lui Il Luce.

Denis Alibec a dat cărţile pe faţă dupăvenirea lui Mircea Lucescu la naţionala României

„Suntem bucuroşi că am câştigat ambele meciuri. Am rămas surprinşi de domnul Mircea Lucescu, de cât fotbal poate să cunoască şi sunt mândru că am apucat să lucrez cu el.

E o nouă experienţă, se vede că a fost în fotbalul mare. Ne învaţă să avem încredere în noi şi să nu ne fie frică de nimeni. Suntem bucuroşi că suntem pe primul loc”, a spus Alibec.

Reacţia lui Victor Piţurcă după primele două meciuri ale lui Lucescu

A venit şi reacţia lui Victor Piţurcă după primele două meciuri ale lui Lucescu la naţională! Fostul selecţioner a subliniat că importante sunt cele 6 puncte obţinute cu Kosovo şi Lituania.