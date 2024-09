"Un început excelent" Reacţia lui Victor Piţurcă după primele două meciuri ale lui Lucescu la naţională! Ce a spus de Mitriţă - Antena Sport

După golul marcat, Alexandru Mitriţă l-a îmbrăţişat pe Mircea Lucescu, iar „Il Luce” s-a declarat impresionat de gestul acestuia. Selecţionerul a dezvăluit că mijlocaşul i-a spus că i-a dat o „nouă viaţă”, după convocarea la naţională.

De asemenea, Mircea Lucescu a vorbit cu Răzvan Lucescu, înainte de a-l convoca pe Alex Mitriţă. Răzvan Lucescu l-a antrenat pe mijlocaşul român timp de un sezon, între 2021 şi 2022, la PAOK.

„Eu am avut mereu relaţii bune cu jucătorii talentaţi”

„Era o datorie a mea, ca atunci când dai de un jucător talentat…unii au şi problemele lor, eu am avut relaţii bune cu ei, i-am înţeles, aşa au fost Lupu, chiar şi Hagi. I-am tratat mereu bine, talentul e capricios, trebuie să înţelegi asta. Am vorbit şi cu Răzvan, mi l-a descris aşa cum este, şi am luat hotărârea de a-l convoca.

Am avut o discuţie cu el şi mi-a zis că niciodată nu va mai crea probleme la echipa naţională. Extraordinar gestul lui, recunoştinţa e povara cea mai grea. Trebuie să ai un caracter puternic să poţi să-ţi dovedeşti recunoştinţa, a venit la mine, mi-a mulţumit, mi-a zis că i-am dat o nouă viaţă.

Este un tip emotiv, foarte emotiv. Tipii emotivi dau această impresie de aroganţă, trebuie să ai capacitatea să-i înţelegi”, a declarat Mircea Lucescu, conform fanatik.ro.

Alex Mitriţă, mesaj tranşant după ce a marcat în România – Lituania 3-1: „S-au vorbit foarte multe despre bad-boy-ul din mine”

Alex Mitriţă a avut un mesaj tranşant după ce a marcat în România – Lituania 3-1. Mitriţă a ironizat modul în care s-a discutat despre el.

Jucătorul Universităţii Craiova i-a mulţumit lui Mircea Lucescu pentru că l-a convocat la echipa naţională. Totodată, Mitriţă a subliniat că este o onoare pentru el să fie antrenat de „Il Luce”.