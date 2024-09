Echipa României pentru turneul final al Billie Jean King Cup! Jucătoarele convocate de Horia Tecău - Antena Sport

Iată echipa României pentru turneul final al Billie Jean King Cup. Jaqueline Cristian, Ana Bogdan, Gabriela Ruse, Anca Todoni şi Monica Niculescu fac parte din echipă pentru turneul final al competiţiei feminine de tenis Billie Jean King Cup, care va avea loc la Malaga (Spania), în perioada 13-20 noiembrie, potrivit contului de X al competiţiei.

În primul tur, România, al cărei căpitan este Horia Tecău, va înfrunta Japonia, pe 14 noiembrie, iar câştigătoarea va juca în sferturi contra Italiei, finalista de anul trecut.

Căpitanul echipei Japoniei, fosta jucătoare Ai Sugiyama, le-a reţinut pentru meciurile din noiembrie pe Naomi Osaka, Moyuka Uchijima, Nao Hibino, Eri Hozumi şi Shuko Aoyama, notează agerpres.ro.

Echipa României s-a calificat în premieră la turneul final al Billie Jean King Cup, după ce a învins Ucraina cu scorul de 3-2, pe 14 aprilie, la Fernandina Beach (Florida). În acelaşi weekend, Japonia a trecut de Kazahstan cu 3-1.

În acest moment al sezonului, prezenţa lui Djokovic la Turneul Campionilor de obicei nu mai este sub semnul întrebării. Dar în afară de titlul său olimpic de la Paris, poate ultimul mare vis al carierei pe care a reuşit să-l realizeze, Novak Djokovic are un sezon 2024 dificil, ţinând cont de standardele sale. Sârbul nu a câştigat niciun titlu de Mare Şlem în acest an, ceea ce nu i s-a mai întâmplat din 2017, şi se află pe locul 9 ATP Race for Torino, notează agerpres.ro.