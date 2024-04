Ilie Năstase a anunţat de ce au apărut problemele fizice pentru Simona Halep. Simo s-a retras de la Oeiras Ladies Open - Antena Sport

Reclamă

Cei din anturajul ei știu ce face, cât se antrenează, dacă o doare ceva. Poate că are durerile pentru că s-a antrenat foarte puternic și din cauza aia.

Dacă ea l-a luat, înseamnă că e bun și că a mai fost și cu alte jucătoare foarte bune. Eu o urmăresc doar pe Simona și unde joacă ea, nu-i prea cunosc pe antrenorii din circuit”, a spus Ilie Năstase, după retragerea Simonei, citat de gsp.ro.

Simona Halep resimte povara suspendării, chiar dacă a fost „eliberată”

Simona a recunoscut că va trebui să dea totul şi pe plan mental pentru a trece peste această perioadă, în care a trebuit să se apere în faţa unor adversare, precum Caroline Woznicki.

„Acum, totul este bine, sunt curată, nu am făcut nimic greşit. Am demonstrat că realitatea este că sunt nevinovată. Asta mă face să mă simt foarte bine, dar nu e uşor să trec prin ce am trecut eu. Nu pot uita pe loc tot ce s-a întâmplat doar pentru că am fost declarată nevinovată.

Există un bagaj care probabil că va rămâne cu mine mai mult şi nu pot uita de la o zi la alta ce s-a întâmplat. Trebuie să controlez asta mai bine, să-mi controlez emoţiile. Dar sper ca bucuria mă va ajuta”, a spus Halep, citată de SNTV.

Simona Halep a revenit recent în clasamentul WTA. Ea a jucat la Miami primul turneu de după decizia TAS. A câştigat primul set cu Paula Badosa, dar a pierdut meciul. Pentru participarea la Miami, Halep a primit 10 puncte WTA. Simona Halep are nevoie de wild card-uri pentru a juca în turnee după decizia TAS.

