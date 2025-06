Cu ce probleme se confruntă Mircea Lucescu la naţională. Răzvan Lucescu, dezvăluiri din interior - Antena Sport

Mircea Lucescu şi Răzvan Lucescu / SportPictures / Sabin Malisevschi/SPORT PICTURES via Hepta

Naţionala lui Mircea Lucescu nu a avut parte de un start deloc bun în preliminariile World Cup 2026. Tricolorii au doar 6 puncte după primele 4 partide. Au câştigat cu San Marino, în deplasare şi cu Cipru, acasă, dar au pierdut cu Bosnia şi cu Austria.

Răzvan Lucescu a făcut dezvăluiri din discuţiile cu Mircea Lucescu. A spus cu ce dificultăţi se confruntă selecţionerul.

Dezvăluiri din vestiarul lui Mircea Lucescu

România lui Mircea Lucescu a continuat parcursul destul de slab din preliminariile World Cup 2026. A învins Cipru acasă, scor 2-0, după înfrângerea din Austria, scor 1-2. Astfel, naţionala se află pe locul 3 în Grupa H. Răzvan Lucescu a scos la iveală mai multe discuţii avute cu tatăl său. Mărturiseşte că nu se aştepta ca selecţionerul să fie atât de implicat.

„Am stat şi am analizat fiecare jucător, fiecare gest, ratare, gest individualist, când am luat-o razna şi mai tare, îmi venea să dau în televizor. Trăiesc intens şi vin cu experienţa acumulată şi-mi dau seama ce înseamnă un rezultat negativ, reacţiile. La final rămâne doar rezultatul şi ăla e comentat.

M-am uitat la el şi am zis <<Parcă are 65 de ani!>>. Ştiu că se simte bine, este fericit. Am vorbit pentru prima dată după meciul cu Cipru, iar miercuri era în Slovacia, la meciul de tineret, înaintea meciului. Tu ştii cu cât entuziasm mi-a vorbit despre meci, jucători, faze, situaţii?”, a spus antrenorul celor de la PAOK Salonic, citat de orangesport.ro.