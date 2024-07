Ion Ţiriac a anunţat ce ar fi făcut în locul Simonei Halep, după revenirea în circuit: "Ea e locul 2005, sau pe cât e" - Antena Sport

Ion Ţiriac a anunţat ce ar fi făcut în locul Simonei Halep, după revenirea în circuit, după suspendarea pentru dopaj. Miliardarul susţine că ar fi mers la turnee mai mici, în calificări. Simo a ales să joace direct la Miami, unde s-a ales şi cu o accidentare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Simona este declarată pozitivă, pentru că a fost pozitivă. De ce a fost pozitivă? Are ea argumentele ei să demonstreze că nu e vina ei. Un an şi jumătate cât a stat îţi trebuie antrenament de 6 ore pe zi. După părerea mea. Eu am fost cu cârca, cu munca, mai puţin cu talentul.

Ion Ţiriac a anunţat ce ar fi făcut în locul Simonei Halep, după revenirea în circuit

Chiar dacă faci 6 ore şi nu auzi arbitrul în scaun „15-0”, „15:15”, e altă treabă. Eu aş fi început cu calificări la turnee mici. Până n-aş fi avut 30 de meciuri la turnee mici, nu ajungeam la cele mari. Wild card, da, primea la Madrid, dar uite că nu-l primeşte la Wimbledon.

Eu nu m-aş fi dus la Miami, ci aş fi luat la calificări, aş fi început cu treaba asta. N-a ajuns la Jocurile Olimpice pentru că nu a avut performanţa în ultimul an. Ea e locul 2005 (n.r. – 1127), sau pe cât e. Nu poate Comitetul Olimpic cum să se contrazică. Comitetul Olimpic e WADA”, a spus Ţiriac.

Simona Halep a dezvăluit de ce amână revenirea în turnee

Simona Halep a dezvăluit de ce amână revenirea în turnee. Fostul număr 1 WTA s-a întors în circuitul profesionist în luna martie, la Miami. Pauza de un an şi jumătate s-a resimţit, iar de atunci, Halep a mai jucat doar un set la Trophee Clarins, la Paris.