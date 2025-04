Mihaela Buzărnescu, susţinere totală pentru echipa României de BJK Cup: "Ele sunt urmaşele noastre". Ce a spus despre o revenire - Antena Sport

Mihaela Buzărnescu are mare încredere în echipa României de Billie Jean King Cup. Anca Todoni, Miriam Bulgaru, Georgia Crăciun, Ilinca Amariei şi Mara Gae fac parte din lotul României condus de căpitanul nejucător Horia Tecău.

Chiar dacă este vorba despre o echipă tănără, fără experienţă, Mihaela Buzărnescu, fostă reprezentantă a României în Fed Cup, este convinsă că noua generaţie poate face o figură frumoasă în Japonia.

Mihaela Buzărnescu are încredere în echipa României înaintea calificărilor din BJK Cup: „Este o oportunitate pentru jucătoarele tinere”

Acolo, România joacă în calificările turneului final Billie Jean King Cup. Vineri dimineaţă, România joacă împotriva Canadei, urmând ca sâmbătă să întâlnească Japonia.

„Eu tot timpul am răspuns pozitiv la toate chemările pe care le-am avut de la Fed Cup, chiar şi atunci când nu am fost plătite. Eu am mers, am fost singura care acceptase în acel an dintre jucătoarele cu clasamentul mai bun. Dar România nu a fost singura echipă care a făcut această alegere de a avea o echipă tânără la Billie Jean King Cup.

Cred că este o oportunitate şi pentru jucătoarele tinere să ia contact cu o asemenea competiţie şi poate să le dea încredere. Avem nevoie de încredere în jucătoarele tinere, ele sunt urmaşele noastre şi avem nevoie de rezultate bune. Eu mă bucur că a fost şansa asta pentru ele şi nu contează cine joacă, e important să aibă rezultate bune ţara.