Iga Swiatek a urcat pe locul 3 WTA, după ce a câştigat Wimbledon 2025. Amanda Anisimova, în Top 10 - Antena Sport

Iga Swiatek, emoţionată după ce a cucerit titlul la Wimbledon

Iga Swiatek a scris istorie după ce a cucerit titlul la Wimbledon 2025. Poloneza a învins-o fără drept de apel pe Amanda Anisimova în ultimul act de la All England Club, scor 6-0, 6-0, după numai 57 de minute de joc.

“Sincer, nici nu visam la acest trofeu. Simțeam că e ceva mult prea sus pentru mine. Simt că sunt o jucătoare experimentată deja după ce am câștigat precedentele trofee de Grand Slam, dar niciodată nu am mai experimentat cum e să îl câștigi pe acesta.

Mulțumesc tuturor celor care fac acest turneu unic pentru că nu mai există un turneu ca acesta. Întotdeauna când am intrat aici pe Terenul Central am simțit o presiune imensă. Anul acesta am reușit să mă bucur, să mă simt confortabil aici și, de asemenea, mulțumesc staffului și organizatorilor.

Nu în ultimul rând, vă mulțumesc vouă, spectatorilor, că ați venit aici, că sunteți parte din această competiție uluitoare. Este incredibil, o să mă bucur la maxim de aceste momente și sper ca voi să vă bucurați și de finala băieților de duminică. Ne vedem la anul”, a declarat Iga Swiatek, potrivit eurosport.ro.