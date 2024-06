"A fost o muncă incredibilă!" Carlos Alcaraz, prima reacție după ce a câștigat finala Roland Garros! - Antena Sport

Carlos Alcaraz, prima reacție după ce a câștigat finala Roland Garros! Profimedia Carlos Alcaraz a oferit prima reacție după ce a câștigat finala Roland Garros! Jucătorul din Spania a avut un discurs deosebit de sincer, după ultimul act al turneului din Franța. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Alcaraz l-a învins în marea finală pe Alexander Zverev, cu scorul de 3-2, la seturi. Meciul din ultimul act al turneului din Franța a putut fi urmărit în format LIVE SCORE pe AS.ro. Carlos Alcaraz, prima reacție după ce a câștigat finala Roland Garros! După victoria cu Zverev, Carlos Alacaraz a recunoscut că nu s-a pregătit prea mult pentru turneu și că a suferit din cauza unei accidentări în ultima perioadă. De asemenea, jucătorul din Spania a menționat că este recunoscător pentru oamenii din echipa sa și le-a mulțumit acestora pentru ajutorul primit. „Mulțumesc echipei mele, a fost o muncă incredibilă în ultima lună. Ne-am luptat mult cu accidentarea. Revenind de la Madrid, nu m-am simțit bine în următoarele săptămâni, am avut multe îndoieli. Reclamă

Am venit aici fără să mă antrenez prea multe ore pe teren…

Sunt foarte recunoscător că am echipa pe care o am și oamenii din jurul meu. Știu că toți cei din echipa mea își dau sufletul doar pentru a mă face să mă perfecționez ca jucător și ca persoană, să cresc. Sunt foarte recunoscător. Vă numesc o echipă. Dar sunteți o familie”, a spus Carlos Alcaraz, citat de eurosport.ro.

Alexsander Zverev, discurs superb la adresa lui Carlos Alcaraz după finala Ronald Garros!

După meci, Zverev a transmis că Alcaraz va intra în „Hall of Fame”, având în vedere că la doar 21 de ani a reușit să câștige 3 titluri diferite de Grand Slam (US Open, Wimbledon și, acum, Roland Garros).

Totodată, jucătorul din Germania le-a mulțumit și oamenilor din echipa sa, dar și spectatorilor care au vizionat finala turneului.

„În primul rând, felicitări lui Carlos, al treilea Grand Slam la 21 de ani, e incredibil. Ai câștigat trei slam-uri diferite, e deja o carieră fantastică, vei fi în ‘Hall of Fame’ și ai obținut atât de multe trofee la doar 21 de ani. Ești un jucător fantastic.Felicitări și echipei tale, ați fost prea buni astăzi. Vă cunosc de mulți ani, mă bucur pentru voi, nu neapărat astăzi, dar în general mă bucur pentru voi. Mulțumesc și echipei mele, nu doar pentru aceste două săptămâni, ci pentru lunga călătorie pe care am parcurs-o împreună de când m-am accidentat pe această arenă. Am fost aproape, nu suficient de aproape, dar cu siguranță într-o zi vom putea ține trofeul în brațe. Aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care fac turneul posibil în fiecare an, Amelie (n.r. Mauresmo), mai ales ție. Ești unul dintre cei mai buni directori de turneu pe care îi avem. Întotdeauna e o plăcere să evoluez aici. Știu că e greu, știu că ne plângem foarte mult, dar știm în același timp că faci totul ca lucrurile să meargă bine, așa că îți mulțumim pentru ceea ce reușești. Spectatorilor, vă mulțumesc mult pentru tot ceea ce ați făcut în ultimele două săptămâni. Atmosfera a fost fantastică, sprijinul pe care l-am primit de la voi. Mă voi întoarce la anul”, a spus Alexander Zverev, citat de sursa menționată anterior.