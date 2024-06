Novak Djokovic, la pământ după ce a fost forţat să se retragă de la Roland Garros: "Am jucat cu inima şi am dat totul!" - Antena Sport

Novak Djokovic a oferit prima reacţie, după ce a fost forţat să se retragă de la Roland Garros. Nole s-a declarat extrem de trist pentru faptul că nu şi-a mai putut continua parcursul la Grand Slam-ul de la Paris.

Novak Djokovic a luat decizia de a se retrage de la Roland Garros, din cauza unei accidentări. Sârbul s-a confruntat cu probleme medicale încă de la meciul cu Francesco Cerundolo, din optimile turneului.

Novak Djokovic, la pământ după ce a fost forţat să se retragă de la Roland Garros

Novak Djokovic a transmis că a suferit o ruptură de menisc la genunchiul drept, acesta fiind motivul pentru care s-a retras de la Roland Garros. Nole le-a urat succes jucătorilor rămaşi în competiţie.

„Sunt foarte trist să anunț că a trebuit să mă retrag de la Roland Garros. Am jucat cu inima și am dat totul în meciul de ieri, dar, din păcate, din cauza unei rupturi de menisc de la genunchiul drept, echipa mea și cu mine am fost nevoiți să luăm o decizie dificilă, după o analiză atentă.

Le urez noroc jucătorilor care au rămas în competiție și mulțumesc sincer fanilor pentru toată dragostea și sprijinul continuu.