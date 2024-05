Româncele şi-au aflat primele adversare de la Roland Garros! Cu cine vor juca Cîrstea, Bogdan, Begu şi Cristian - Antena Sport

„Ai mereu acele obiective în minte. Vreau să fiu în top 20 dar, în momentul în care voi fi acolo, știu că voi dori să fiu în top 10. Întotdeauna vrei mai mult, clasamentul este doar o consecință zilnică a muncii.

Mi-ar plăcea să câștig un Grand Slam, încă sper să o fac, de aceea continui sa joc. Dacă îmi dai de ales, voi alege Wimbledon. Sunt foarte bună prietenă cu Angelique Kerber, așa că mi-ar plăcea să joc împotriva ei o finală la All England Club. Ea a câștigat deja Wimbledon, m-ar putea lăsa să câștig eu (n.r. râde).

Am avut rezultate bune, am învins jucătoare foarte bune, treaba este că toată lumea din față joacă bine, nivelul este mai bun în fiecare zi. Dar sunt mândră pentru că de-a lungul carierei am avut întotdeauna rezultate bune”, a spus Sorana Cîrstea, citată de Punto de Break.