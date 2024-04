Sorana Cîrstea a uimit pe toată lumea şi a anunţat obiectivul în tenis, la 34 de ani: "Vreau un Grand Slam, de aceea mai joc" - Antena Sport

Când te uiți la cifrele de pe hârtie, poate că nu pare că am avut o carieră spectaculoasă, dar în toți acești ani am fost mereu aproape de primele douăzeci din lume, de cele mai multe ori am fost între top 20 și top 30.

Am avut rezultate bune, am învins jucătoare foarte bune, treaba este că toată lumea din față joacă bine, nivelul este mai bun în fiecare zi. Dar sunt mândră pentru că de-a lungul carierei am avut întotdeauna rezultate bune”, a spus Sorana Cîrstea, citată de Punto de Break.

Sorana Cîrstea a vorbit despre mentalul românilor

Sorana Cîrstea a explicat şi care a fost unul dintre motivele pentru care rezultatele ei poate nu au fost pe măsura potenţialului. Sori a câştigat două turnee WTA, la Tashkent în 2008 şi WTA Istanbul 2021. Între timp, Sori a renunţat la echipa de Fed Cup a României.

„Aș ținti mai mult spre mental. Vin dintr-o țară în care nu suntem foarte pozitivi, acolo toți spun „nu” din start. Pentru a supraviețui în circuit, încercând să te îmbunătățești în fiecare zi, ai nevoie de un caracter foarte pozitiv. Am încercat să învăț asta, deși un lucru care mi-a lipsit la începutul carierei a fost știința de a gestiona mai bine jocurile pe care le-am pierdut, m-au afectat foarte mult.

Antrenorii din străinătate care vin în România tind să spună mereu „Mentalitata voastră este negativă”. Oportunitatea de a avea antrenori străini m-a ajutat să-mi deschid puțin mintea și să pot fi mai pozitivă în tot ce ține de joc”, a mai spus Sorana.

