Simona Halep nu se dă bătută! Anunţul româncei în presa din Franţa: "Un lucru este cert" - Antena Sport

„Prefer să nu iau în considerare scenariul extrem, cel rău. Ar fi un dezastru. Mai ales pentru că, dacă sancțiunea va fi menținută, nu pot știi ce se va întâmpla peste trei ani, cum se va schimba corpul meu.

Visul meu este să revin, indiferent de vârstă. Un lucru e cert, aleg cum îmi termin cariera și nu vreau să se termine altundeva decât pe teren. Cred că, având în vedere munca pe care am depus-o în toți acești ani, merit asta”, a declarat Simona Halep, într-un interviu acordat francezilor de la parismatch.com.

Simona Halep nu a mai jucat tenis de pe 29 august, atunci când a fost eliminată încă din primul tur de la US Open de Daria Snigur din Ucraina. Testul anti-doping de la New York a fost pozitiv la roxadustat. Halep a fost suspendată provizoriu, după care a primit o suspendare de patru ani în luna septembrie a acestui an.

Ion Ţiriac, declaraţii fără precedent despre cazul de dopaj al Simonei Halep

Ion Ţiriac a făcut declaraţii fără precedent despre cazul de dopaj al Simonei Halep, cea care aşteaptă să scape de pedeapsa de patru ani primită de la ITIA la TAS, unde va avea proces în perioada 7-9 februarie 2024.

Ţiriac susţine că perioada de aşteptare a Simonei Halep până la aflara verdictului a fost ca o „pedeapsă cu moartea”, singura ei greşeală fiind că a avut prea mare încredere în echipa sa.

„Dopajul nu este o problemă de sport, este una socială. Trebuie să fie rezolvată în primul rând de politicieni. În ceea ce o priveşte pe Halep, vă rog, lăsaţi… O cunosc puţin pe Halep. O jucătoare de tenis în vârstă de 32 de ani care are vineri rezultat negativ, iar luni are rezultat pozitiv, cu 0.02 dintr-o substanţă care este sau nu este… Şi aşteaptă de un an şi jumătate să vadă ce este? Invenţii. Cine acoperă ce? Halep a făcut o singură greşeală. În momentul în care cineva spune ceva ea trebuie să zică: ‘Nu vorbiţi cu mine, vorbiţi cu echipa mea’. Nu totul este alb sau negru. Dar pot jura cu mâna pe biblie că, din când în când, este incorect, nedrept şi ilegal ce fac ei. Acum Simona trebuie să meargă la TAS. Simona a fost prea ataşată de echipă. Dar este regretabil şi este aproape sacrificiul vieţii ei. A ţine pe cineva de 33 de ani în afara tenisului timp de un an şi jumătate este ca o pedeapsă cu moartea. Se antrenează în fiecare zi. Dar este total nedrept”, a spus Ţiriac, pentru Euronews.