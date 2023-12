Ion Ţiriac, declaraţii fără precedent despre cazul de dopaj al Simonei Halep: "E ca o pedeapsă cu moartea" - Antena Sport

Simona Halep va fi judecată la TAS în perioada 7-9 februarie 2024

Halep a fost suspendată 4 ani de ITIA

Ion Ţiriac a făcut declaraţii fără precedent despre cazul de dopaj al Simonei Halep, cea care aşteaptă să scape de pedeapsa de patru ani primită de la ITIA la TAS, unde va avea proces în perioada 7-9 februarie 2024.

Ţiriac susţine că perioada de aşteptare a Simonei Halep până la aflara verdictului a fost ca o „pedeapsă cu moartea”, singura ei greşeală fiind că a avut prea mare încredere în echipa sa.

Ion Ţiriac, declaraţii fără precedent despre cazul de dopaj al Simonei Halep

“Dopajul nu este o problemă de sport, este una socială. Trebuie să fie rezolvată în primul rând de politicieni. În ceea ce o priveşte pe Halep, vă rog, lăsaţi… O cunosc puţin pe Halep. O jucătoare de tenis în vârstă de 32 de ani care are vineri rezultat negativ, iar luni are rezultat pozitiv, cu 0.02 dintr-o substanţă care este sau nu este… Şi aşteaptă de un an şi jumătate să vadă ce este?