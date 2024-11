"E imposibil să faci asta fără să începi de la zero!" Ion Ţiriac, mesaj ferm despre situaţia Simonei Halep - Antena Sport

Ion Ţiriac a oferit declaraţii despre Simona Halep. Fostul tenismen a declarat că „Simo” este nevoită să înceapă de la zero, după ce a stat timp de un an şi jumătate „pe bară”, din cauza suspendendării pentru dopaj.

Simona Halep a evoluat ultima dată la turneul de 250 de puncte WTA de la Hong Kong, unde a fost învinsă încă din primul tur, de Yuan. Românca de 33 de ani ocupă locul 876 WTA.

Ion Ţiriac, mesaj despre Simona Halep

Ion Ţiriac a transmis că indiferent de forma pe care o traversează Simona Halep, aceasta rămâne un „super star”, dat fiind faptul că a triumfat la Wimbledon, printre altele. Miliardarul român a declarat că „Simo” trebuie să muncească, însă la un moment dat va veni momentul în care se va retrage, la fel cum a făcut şi Rafael Nadal recent.

„Eu am fost un bun jucător de tenis, nu grozav, un bun jucător de hochei. Nu am avut talentul lui Năstase, dar am muncit foarte mult. Dacă am fost undeva foarte bun şi sunt foarte arogant, nimeni nu are cinci copii pe care i-a făcut campioni mondiali, eu îi am. Începând de la Becker, terminând cu Villas.

Prin muncă i-am făcut pe toţi, m-am ferit mereu, am avut jucători cu talent mare, am preferat munca. E imposibil să stai pe tusă doi ani de zile fără să începi de la zero. Începând de la zero era să joci calificări în 200 de turnee, să ai cel puţin 50 până la 100 de meciuri, să-ţi spună din scaun 15-0, 30-0, să te obişnuieşti cu asta.