Elena Rybakina va fi antrenată de fostul antrenor al lui Novak Djokovic! Anunţul făcut despre Goran Ivanisevic: "Abia aştept" - Antena Sport

Elena Rybakina s-a înţeles cu Goran Ivanisevic, iar fostul antrenor al lui Novak Djokovic o va pregăti pe jucătoarea clasată pe locul 5 WTA în acest moment.

Campioana de la Wimbledon 2022 a confirmat vestea la Riyad, acolo unde se pregăteşte pentru debutul la Turneul Campioanelor, prima competiţie la care participă de la US Open.

Elena Rybakina va fi antrenată de Goran Ivanisevic: „Este un mare campion şi are foarte multă experienţă”

Ultimele luni au fost extrem de complicate pentru Rybakina, cea care s-a despărţit chiar înaintea turneului de la New York de Stefan Vukov. Apoi, înaintea turului secund, ea s-a retras din turneu şi nu a mai jucat de atunci, din cauza problemelor la spate.

Goran Ivanisevic, campion la Wimbledon în 2022, s-a despărţit în această primăvară de Novak Djokovic, după o colaborare de succes cu sârbul care deţine cele mai multe titluri de Grand Slam din istoria tenisului masculin. Înainte de parteneriatul cu Djokovic, Ivanisevic l-a pregătit şi pe marin Cilic.

„Abia aştept acest parteneriat. Este un mare campion şi are foarte multă experienţă. Abia aştept să începem. Pentru mine, cel mai important este să devin mai bună. Cu ajutorul impresarilor, am luat legătura cu el şi am decis să lucrăm împreună.