Novak Djokovic s-a despărţit de Goran Ivanisevic! Anunţul emoţionant al sârbului: "Te iubesc" - Antena Sport

„Îmi amintesc foarte bine momentul în care l-am invitat pe Goran să se alăture echipei. Se întâmpla în 2018, iar eu şi Marian (n.r. Vajda) căutam să inovăm şi să aducem puţină magie acestei perechi. Nu doar că am adus serviciul, ci şi multe râsete, distracţie, ani în care am terminat pe primul loc în clasament, multe recorduri doborâte, alte 12 Grand Slamuri (şi câteva finale) de atunci. Am menţionat că şi puţină dramă?

Eu şi Goran am decis să nu mai lucrăm în urmă cu câteva zile. Chimia noastră de pe teren a avut suişuri şi coborâşuri, dar prietenia noastră a fost mereu tare ca o piatră. Mulţumesc pentru tot, prietene. Te iubesc”, a scris Novak Djokovic, pe contul său de Instagram.

Rămâne de văzut cu cine va continua Novak Djokovic, mai ales că a avut un început de 2024 sub aşteptări. El a fost eliminat în semifinalele de la Australian Open de Jannik Sinner, după care s-a oprit încă din turul 3 de la Indian Wells. Ulterior, sârbul a luat decizia de a nu participa la Miami, iar acum se pregăteşte pentru sezonul de zgură.

Primul turneu la care va participa Novak Djokovic, după înfrângerea-şoc de la Indian Wells

Conform paginii tennis365.com, Novak Djokovic va începe pregătirile pentru sezonul de zgură la turneul de la Monte Carlo. Competiţia se va disputa în perioada 7-14 aprilie. Şi Rafael Nadal se află pe lista participanţilor, ibericul sperând să fie într-o formă bună pentru a participa la Roland Garros.

Novak Djokovic a câştigat de două ori turneul de la Monte Carlo, în 2015 şi în 2013, mai disputând alte două finale, în 2009 şi 2012. Totuşi, sârbul nu a mai trecut de sferturi din 2015, anul trecut fiind eliminat de Musetti, în turul al treilea, după un meci de trei seturi. Până la participarea la Roland Garros, Novak Djokovic ar mai putea lua startul la turneele de 1000 de puncte ATP de la Madrid şi Roma. Grand Slam-ul parizian se va disputa în perioada 26 mai – 9 iunie.

