Lovitură cruntă pentru Simona Halep! Românca s-a retras de la Australian Open 2025: "Am simțit din nou dureri!" - Antena Sport

Lovitură cruntă pentru Simona Halep. Fostul lider WTA a anunțat că a suferit o nouă accidentare și ratează startul sezonului. Românca primise wild card pentru calificările la Australian Open 2025, dar va rata prezența în turneul de Grand Slam.

Fosta campioană de la Wimbledon și Roland Garros i-a anunțat pe fani că a resimțit din nou dureri și că nu va putea participa la primele turnee din noul sezon.

Lovitură cruntă primită de Simona Halep. Ratează startul noului sezon

Simona Halep primise wild card și la Auckand, acolo unde trebuia să joace direct pe tabloul principal. Le-a transmis organizatorilor că nu va putea să participe. Ratează și Australian Open.

„Salut. Am vrut să vă urez Sărbători fericite și să vă ofer noi detalii. Din păcate, după ce am jucat în Abu Dhabi, am simțit din nou dureri la genunchi și la umăr.

După ce am discutat cu echipa mea, am ajuns la concluzia că e nevoie să amânăm startul sezonului. Nu este ceea ce mi-am dorit, dar aș vrea să mulțumesc organizatorilor de la Auckland și Australian Open pentru wild card-uri. Îmi pare rău că nu le pot accepta de această dată.