"Avem potențial!" Roberto Gliga, prima reacție după România – Coreea de Sud 3-2! A vorbit după ce a fost "atacat" cu ciocolată - Antena Sport

După acest moment, Gliga a dezvălui că hocheiul din România a crescut în ultimi ani și că naționala noastră are un potențial imens, pentru a face performanță la cel mai înalt nivel.

Totodată, hocheistul a explicat că tricolorii au căpătat încredere după marele succes din meciul cu Ungaria, care s-a văzut LIVE în AntenaPLAY.

„Suntem foarte fericiți, am câștigat și cu Ungaria. Nu am fost atât de buni pe partea de disciplină, dar ne-am făcut jocul. Am luat totul pas cu pas, asta am vrut să facem de la început.

Nu am jucat amicale înainte de competiție, nu avem calitatea și experiența celorlalte echipe, așa că ne-am axat pe defensivă. Hocheiul în România a crescut destul de mult în ultimii ani, avem un potențial mare.

Mai este mult de lucru. Am venit setați să rămânem în grupă, știam că va fi o misiune dificilă, după aceste meciuri ne-am îndeplinit obiectivul. Acum putem prinde și locul 3, ar fi un lucru extraordinar", a spus Roberto Gliga, după victoria cu Coreea de Sud. Lotul României pentru Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa A Portari: Adorján Attila – SC Miercurea Ciuc, Mag Örs-Dávid – ACSH Gheorgheni, Tőke Zoltán-László – CSM Corona Brașov. Fundași: Bors Huba-Ferenc – CSM Corona Brașov, Ferencz-Csibi Róbert – SC Miercurea Ciuc, Györfy Tihamér – ACSH Gheorgheni, Imre Patrik – ACSH Gheorgheni, Láday Tamás – SC Miercurea Ciuc, Matias Haaranen – ACSH Gheorgheni, Salló Alpár – SC Miercurea Ciuc. Atacanți: Albert Zagidullin – CSM Corona Brașov, Yevgeni Skachkov – SC Miercurea Ciuc, Fodor Csanád – SC Miercurea Ciuc, Gajdó Balázs – CSM Corona Brașov, Kovács Mátyás – CSM Corona Brașov, Molnár Zoltán – CSHC Fenestela 68, Molnár Zsombor – CSHC Fenestela 68, Péter Balázs-Szabolcs – SC Miercurea Ciuc, Részegh Tamás – SC Miercurea Ciuc, Roberto Gliga – CSM Corona Brașov, Rokaly Norbert – SC Miercurea Ciuc, Rokaly Szilárd – SC Miercurea Ciuc, Sándor-Székely Ottó – ACSH Gheorgheni.

