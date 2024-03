Alpe Adria Cup Final Four | SCM Timişoara luptă pentru trofeu, live în AntenaPLAY - Antena Sport

Alpe Adria Cup Final Four | SCM Timişoara luptă pentru trofeu, live în AntenaPLAY

SCM Timişoara a ajuns în Final Four, după ce a câştigat Grupa B a competiţiei, una în care a înregistrat opt victorii şi două eşecuri. De partea cealaltă, Bulls a terminat pe locul 2 în Grupa A, cu patru victorii şi patru înfrângeri.

Dragan Petricevic a anunţat că obiectivul Timişoarei este să aducă încă o ţară pe lista celor care au echipe câştigătoare ale competiţiei.

„Putem spune că am avut adversari puternici în grupă. Am întâlnit stiluri diferite de joc şi diferite obiective ale antrenorilor, dar am reuşit să tratăm fiecare meci cu atenţie. Suntem fericiţi că ne-am îndeplinit un prim obiectiv.

Ideea mea de joc e clară: poate nu putem să câştigăm toate meciurile pe care le disputăm, dar trebuie ca echipa să fie respectată după fiecare partidă pe care o jucăm. Am venit aici să jucăm un baschet bun.

Vom întâlni în semifinale o echipă puternică, un club cu tradiţie. Favoritele sunt Dabrowa şi Kapfenberg, dar nici noi nu am venit doar pentru peisajele frumoase de aici. Să jucăm!”, a spus Petricevic, pentru site-ul oficial al competiţiei.

Primele şapte ediţii ale Alpe Adria Cup au fost câştigate de echipe diferite: Helios Suns, Komarno, Kormend, MKS Dąbrowa Gornicza, Pardubice, Patrioti Levice şi Zlatorog Lasko. MKS Dąbrowa Gornicza este campioana en-titre.