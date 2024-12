Clubul din România unde jucătorii sunt neplătiţi de 9 luni: "Sunt nopți în care ne trezim și plângem, nu se mai poate" - Antena Sport

Emilian Ştefan Marocico, în timpul discursului vehement / captura YouTube Handbal Mania Portarul echipei de handbal CSM Focşani, Emilian Ştefan Marocico, a răbufnit după înfrângerea cu Potaissa Turda, scor 33-36. Marocico a susţinut că el şi colegii săi de la CSM Focşani sunt neplătiţi de 9 luni. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Într-un discurs în care Marocico şi-a strigat disperarea, el a făcut apel la cei care se ocupă de club să comunice cu jucătorii, în condiţiile în care aceştia se simt umiliţi. Marocico a subliniat că el şi colegii lui au familii şi copii, iar situaţia de la club este inacceptabilă. CSM Focşani este pe locul 11 în prima ligă de handbal. După 15 etape, CSM Focşani are 13 puncte şi se află deasupra echipei Steaua în clasament. Roş-albaştrii au 11 puncte. Strigătul de disperare al portarului echipei CSM Focşani! A transmis că el şi colegii săi sunt neplătiţi de 9 luni ”Vă rog frumos, nu se poate! Intrăm săptămâna viitoare în a noua lună fără salarii. Dacă puteți să vă gândiți… Nu vă puteți imagina, doar așa să vă gândiți, în mare. Sunt 8 luni în care noi nu știm dacă avem director de club, nu știm cine ne plătește. Nu ne anunță nimeni nimic, nu știm nimic. Aș dori ca cei care se ocupă să vină nu la meci în sală, să vină la antrenamente, să vadă cum sunt antrenamentele, să vadă cum plâng oamenii la antrenamente. Ne accidentăm și încercăm să facem totul. Cum am stat în frig, fără apă, fără mingi uneori… Să știe toată lumea cum ne antrenăm noi și de ce vin acele greșeli. Nu se mai poate psihic, pur și simplu. Sunt nopți nedormite, în care ne trezim și plângem. Avem familii cu toții. Nu suntem doar 20 de inși, suntem mai multe secții. Avem soții, copii. Dublați sau triplați numărul de oameni pe care voi îi distrugeți pur și simplu pentru că nu sunteți în stare să veniți și să spuneți «Domnilor, bună ziua, ne cerem scuze, asta este problema!». „Suntem oameni, nu suntem cantitate neglijabilă” Noi nu știm nimic. Nu cunoaștem absolut nimic. Până când? Chiar nu se mai poate. Totuși, suntem oameni și noi. Nu suntem cantitate neglijabilă. Vă rog frumos, dar pe mine mă plătesc niște oameni despre care nu știu dacă au mai multă școală decât mine. Nu vă purtați așa! Nu am nimic cu nimeni, Doamne ferește, nu contest funcțiile dumneavoastră, dar pur și simplu nu se mai poate. Veniți să vedeți, trebuia să veniți până acum. Reclamă

Nu mai știm nimic, contracte, anul viitor… Vrem viitor? Cum poate să continue după 9 luni de zile într-un an? Am rămas în continuare pentru că iubim Focșaniul. La noi este chestie de secunde, nu mai este de luni, de săptămâni. Noi suntem eroi, am iubit Focșaniul. Având în vedere că viitorul Focșaniului stă în mâinile dumeavoastră, vă rog, fiți voi eroii Focșaniului!", a fost discursul vehement al lui Emilian Marocico, potrivit Handbal Mania.

La toate secţiile clubului CSM Focşani sunt probleme. Echipa de fotbal, aflată în Liga a 2-a, este şi ea pe marginea prăpastiei. În luna noiembrie, preşedintele Daniel Mahu Moisii şi-a anunţat demisia, în condiţiile în care fotbaliştii erau neplătiţi de 3 luni.