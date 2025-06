Cristina Neagu s-a retras, după o gală superbă în Sala Polivalentă: "Sper să fiu mereu în inimile voastre" - Antena Sport

Min. 8: Home Legends – World Stars 3-3. Dembele a reuşit să egaleze.

Min. 2: Home Legends – World Stars 1-0. Cristina Neagu a marcat primul gol. Luminiţa Huţupan a avut două parade superbe.

Update 16:25: A început partida.

Update: Preşedintele Nicuşor Dan i-a oferit un buchet de flori Cristinei Neagu, în uralele fanilor care au umplut până la refuz Sala Polivalentă.

Update: Cristina Neagu a oferit un interviu înainte de gală, fiind extrem de emoţionată.

Ultimul meci oficial al Cristinei Neagu a avut loc pe 18 mai, atunci când CSM Bucureşti a îvnins-o pe Corona Braşov, scor 35-33. Neagu a fost cea care a marcat ultimul gol al partidei.

“Știu că vine un moment în care trebuie să privești înapoi. Să tragi aer în piept și să spui: A fost incredibil! Pentru mine, acel moment e acum. După o viață trăită cu mingea în mână, după mii de ore în sală și milioane de visuri, a venit timpul să îmi iau la revedere.

Pe 8 iunie nu va fi doar un meci. Va fi o zi în care vrea să vă spun mulțumesc. Voi mi-ați fost mereu alături. În sală, în fața televizoarelor, în gânduri. Ați visat cu mine, ați plâns cu mine, ați crezut cu mine. Handbalul mi-a cerut totul. Și i-am dat tot. Pentru fiecare accidentare, a fost o revenire. Pentru fiecare obstacol, o nouă motivație. Pentru fiecare zi grea, un motiv în plus să nu mă opresc.

Am câștigat mai mult decât trofee. Am câștigat oameni. Am câștigat amintiri. Și poate, cel mai important, am câștigat o voce. O voce care a putut inspira. Care a putut spune: se poate. Nu vreau să spun adio. Vreau doar să fim împreună, încă o dată. Să ne privim în ochi și să ne amintim tot ce a am trăit.

Pe 8 iunie, 8 devine ∞. Datorită vouă.

Cu toată recunoștința,

Cristina Neagu”, a fost mesajul celei mai bune jucătoare din istoria României.

World Stars, antrenor Dragan Adzic:

1. Jelena Grubisic (Croaţia) – 38 ani, din care 7 petrecuţi la CSM Bucureşti;

2. Siraba Dembele (Franţa) – 38 ani, campioană mondială şi europeană, vicecampioană olimpică; a jucat trei sezoane la CSM;

3. Clara Woltering (Germania) – 42 ani, vicecampioană mondială, colegă cu Neagu la Buducnost;

4. Carmen Martin (Spania) – 37 ani, bronz olimpic şi mondial; a jucat şase sezoane la CSM;

5. Radmila Miljancic Petrovic (Muntenegru) – 37 ani, colegă cu Neagu la Buducnost, când au câştigat Liga Campionilor în 2015;

6. Dragana Cvijic (Serbia) – 35 ani, colegă cu Neagu la Buducnost şi CSM Bucureşti;

7. Emilie Arntzen (Norvegia) – 31 ani, cvadruplă campionă europeană, campioană mondială şi bronz olimpic; a jucat patru sezoane la CSM;

8. Elizabeth Omoregie (Slovenia) – 28 ani, jucătoare la CSM din 2018;

9. Djina Jaukovic (Muntenegru ) – 28 ani, jucătoare la CSM din 2024;

10. Andrea Lekic (Serbia) – 37 ani, fostă jucătooare la CSM;

11. Isabelle Gulden (Suedia) – 35 ani, fostă jucătoare la CSM;

12. Amanda Kurtovic (Norvegia) – 33 ani, campioană europeană, mondială şi olimpică; fostă jucătoare la CSM;

13. Katarina Bulatovic (Muntenegru) – 40 ani, fostă colegă cu Neagu la Buducnost în 2015, când au câştigat Liga Campionilor;

14. Linnea Torstenson (Suedia) – 42 ani, vicecampioană europeană; fostă jucătoare la CSM timp de 4 sezoane, interval în care a câştigat şi Liga Campionilor în 2026;

15. Bojana Popovic (Muntenegru) – 45 ani, câştigătoare de 6 ori a Ligii Campionilor, antrenează Buducnost în prezent;

16. Alexandrina Barbosa (Spania) – 39 ani, vicecampioană european şi mondială.

Home Legends, antrenor Maria Covaci, care a descoperit-o pe Cristina Neagu, la 12 ani