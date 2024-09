CSM Bucureşti, mesaj emoţionant după ce Cristina Neagu şi-a anunţat retragerea! Ce a spus şi Adi Vasile - Antena Sport

Cu siguranță, lucrurile astea se vor afla de pe conturile mele de social media. Îi invit pe toți cu drag la meciuri dacă vor să mă vadă jucând pentru ultima oară!

Sunt 25 de ani de carieră. Și 20 de ani la cel mai înalt nivel. AM trecut prin multe momente frumoase. Sigur, oamenii țin minte trofeele. M-am bucurat tare de trofeul Ligii Campionilor și de cele două medalii pe care le-am câștigat cu echipa națională.Am avut multe momente grele din cauza accidentărilor. Am stat aproape patru ani în afara terenului. Am descoperit multe lucruril în acea perioadă. Cum ar fi să ai răbdare. Și să nu renunți niciodată. Cred că mi-am și depășit nivelul după aceste accidentări. Sincer îți spun, le consider cele mai mari victorii ale carierei mele. (N.r. Pleci de tot din sport?) Nu știu. Niciodată să nu spui niciodată”, a declarat Cristina Neagu, conform stirileprotv.ro.