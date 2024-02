Derapaj rasist în timpul meciului Rapid - Ferencvaros. O jucătoare a făcut acuzațiile: „Un idiot! Nu merită să fie numit fan” - Antena Sport

Reclamă

Acum însă, un fan al Rapidului a făcut o aluzie despre culoarea pielii a jucătoarei echipei din Ungaria:

„În primul rând, nu e vorba de toți fanii Rapidului, nu vreau să-i pun pe toți în aceeași oală. Unii dintre ei au fost extraordinari, a fost o atmosferă foarte bună în sală, dar, la fel ca peste tot, există și oameni idioți, iar acel băiat cred că este idiot. În timpul meciului, nu știu exact ce înseamnă, dar mi-a arătat asta (n.r – duce mâna către față), mi-a arătat fața.

Dacă îmi arăți culoarea pielii, înseamnă că ai ceva împotriva mea. Am lăsat să treacă în timpul meciului pentru că nu era momentul, dar la final m-am dus la el pentru că am vrut să-l întreb care e problema. Mi-a zis: ‘Aa, nu, nu am zis nimic, nu am făcut nimic’. Ar trebui să îți asumi ce ai făcut!

Repet, nu vreau să pun toți fanii Rapidului în aceeași oală. A fost vorba doar de un băiat stupid, iar handbalul nu merita asta, eu nu merit asta. Chiar sper ca acest om să nu mai intre în arena voastră. Din punctul meu de vedere, e un idiot care nu merită să fie catalogat fan al Rapidului.

Mereu când am văzut arena voastră am văzut că e o atmosferă frumoasă, dar acest om nu merită să fie numit fan sau suporter al Rapidului”, a spus Beatrice Edwige, după meci.

Rapid Bucureşti – Ferencvaros 20-23. O nouă înfrângere pentru giuleştence în Liga Campionilor Rapid Bucureşti – Ferencvaros 20-23. Vicecampioana Rapid Bucureşti a fost învinsă duminică, pe teren propriu, de formaţia Ferencvaros, scor 23-20 (16-11), în meci contând pentru etapa a XII-a din grupa B a Ligii Campionilor. Rapid e pe locul 7, în afara locurilor de play-off. Principalele marcatoare ale partidei au fost Janjusevic 7 goluri, pentru Rapid, respectiv Bolk 8, pentru Ferencvaros, relatează news.ro. În etapa a XII-a s-au mai jucat meciurile dintre Vipers – MKS Lubin 28-24, Krim Ljubljana – Ikast 28-34, Metz Handball – Team Esbjerg 36-31. După 12 etape în grupa B, Rapid Bucureşti rămâne pe locul 7, cu doar 7 puncte. Rezultatele obţinute de Rapid Bucureşti în primele runde sunt: 28-30 cu Team Esbjerg, 26-25 Zaglebie Lubin, 27-35 şi 29-30 cu Ikast, 24-24 cu Ferencvaros, 22-33 şi 31-34 cu Metz Handball, 27-22 şi 24-25 cu Krim Ljubljana, 30-29 şi 30-35 cu Vipers.

