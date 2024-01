OFICIAL | Xavi Pascual nu va mai fi selecționerul echipei naționale de handbal masculin. Mesajul spaniolului: „Sunt obosit” - Antena Sport

Reclamă

Preşedintele FR Handbal, Constantin Din, a declarat că schimbarea antrenorului vine chiar la propunerea lui Xavi Pascual.

“Eu personal ca preşedinte sunt foarte mulţumit de modul în care şi-a făcut datoria pentru echipa naţională masculină. Cred că implicarea dânsului în handbalul românesc a înseemnat bazele redresării handbalului românesc. A pus bazele unei fundaţii solide în reconstrucţia handbalului masculin. Îi mulţumesc pentru ceea ce a reuşit să facă pentru această echipă. Au existat discuţii despre renunţarea domnului Xavier Pascual. Indiferent ce se va întâmpla în următoarea perioadă, domnul Xavier Pascual va fi alături de noi, are ce sfaturi să ne dea în continuare. Această decizie s-a luat la propunerea domnului Xavi Pascual, spre binele echipei naţionale. Domnul Pascual este sută la sută alături de handbalul românesc”, a spus Din.

Am luat decizia ca pentru următoarea perioadă în activitatea echipei naţionale să se ocupe domnul antrenor George Buricea, a precizat preşedintele FRH.

„Domnul Pascual va rămâne consilier tehnic”

“În acest moment selecţionerul este Xavi Pascual. Domnul George Buricea va fi. Urmează să se întâmple nişte contracte, nişte hârtii, nişte negocieri. Domnul Pascual va rămâne consilier tehnic. Se retrage din a fi antrenorul principal al echipei naţionale. Nu va mai fi antrenorul echipei naţionale. Este o relaţie de colegialitate şi încercăm să obţinem de la fiecare în parte maxim pentru binele acestei echipe naţionale. Frâiele probabil vor fi preluate de George Buricea. În acest moment nu există un contract. Antrenor avem acum, este sub contract domnul Pascual. Urmează ca după această conferinţă de presă să demarăm procesul actelor prin care Xavi Pascual îşi încetează contractul şi domnul Buricea va prelua naţionala”, a mai declarat Din.

Constantin Din a precizat că decizia cu privire la Pascual a fost luată de comun acord cu antrenorul. “Împreună am luat decizia să încheiem activitatea acum. E mai bine să ne oprim acum această şansă unui alt antrenor. Am încercat să îl conving să nu renunţe. Am înţeles împreună că e mai bine aşa pentru echipa naţională. Au fost şi alte nume pe listă, ne-am cosultat cu domnul Xavi Pascual. Buricea va rămâne antrenor şi la Constanţa pentru că are contract acolo”.

Naţionala de handbal masculin a României se va duela cu reprezentativa Cehiei, în faza play-off europeană a Campionatului Mondial din 2025. Meciurile vor avea loc tur-retur, între 8-12 mai 2024. La Campionatul European din Germania, tricolorii au pierdut toate cele trei partide disputate în grupa B – 21-34 cu Austria, 24-36 cu Spania şi 25-31 cu Croaţia.

