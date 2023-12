Sonia Seraficeanu, după ce a marcat 7 goluri în România - Serbia 37-28: "Am dat 7 din 7, bravo mie!" - Antena Sport

Reclamă

Fiecare adversar trebuie să fie tratat cu aceeaşi valoare. Nu contează cu cine joci. Cum s-a întâmplat cu Serbia şi Danemarca. Nimeni nu se aştepta ca Danemarca să fie condusă 50 de minute.

Cu siguranţă au fost nişte momente magice pentru fete. Au muncit foarte mult şi eu mă bucur foarte mult că pot să le iau puţin din amintirile şi din emoţiile de atunci. Fetele sunt obişnuite cu sala, sunt mai dezinvolte, e altă atmosferă aici. Asta încerc să fac şi eu.

Acest meci era foarte important. Trebuia victorie clară, suntem conştiente că Danemarca este un adversar de un alt calibru. După cum am spus, o luăm de la zero. Meciul are 60 de minute, nu ştim niciodată ce se întâmplă”, a spus Seraficeanu, citată de fanatik.ro.

România, victorie cu Serbia la Campionatul Mondial

Naţionala de handbal feminin a României a învins duminică, la Herning, în al doilea meci din grupa E, reprezentativa Serbiei, scor 37-28 (19-13) şi s-a calificat în grupele principale ale Campionatului Mondial. Căpitanul Cristina Neagu, care a reluat antrenamentele după accidentarea la genunchi, nu a intrat nici în acest meci.

Pentru România au marcat Buceschi 8 goluri, Seraficeanu 7, Dincă 4, Pintea 4, Laslo 4, Popa 2, Ostase 2, Dindiligan 2, Gogîrlă 2, Bazaliu 1, Bucur 1. Din echipa Serbiei s-au remarcat Jovovic 5 şi Janjusevic 5.

Echipa tricoloră ar urma să joace în grupa principală III, cu meciuri programate în 7, 9 şi 11 decembrie. Sferturile de finală vor avea loc 12-13 decembrie, semifinalele în 15 decembrie, iar finalele pentru medalii în 17 decembrie. Palmaresul naţionalei României la Mondiale include patru medalii: aur – 1962, argint – 1973, 2005, bronz – 2015. La ediţia din 2021, România s-a clasat pe locul 13, iar titlul mondial a revenit Norvegiei.