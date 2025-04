"Un carusel de emoții" Cristina Neagu, după CSM București – Esbjerg: "Am mutat puțin presiunea pe daneze" - Antena Sport

Meciul CSM București – Esbjerg, scor 30-29, a fost ultimul pentru Cristina Neagu la București, în Liga Campionilor la handbal feminin. Campioana României are șansa după această partidă să obțină calificarea în Final 4, dacă va profita de victoria obținută în tur.

Cristina Neagu a declarat că a încercat să nu se gândească la faptul că acesta este ultimul meci european pe care îl joacă la București, dar a recunoscut că săptămâna premergătoare jocului a fost un adevărat carusel de emoții.

Cristina Neagu a încercat să ignore emoțiile în CSM București – Esbjerg 30-29

Victoria la un gol diferență nu garantează nimic echipei bucureștene, dar Neagu consideră că acest rezultat a mai mutat din presiune pe umerii daneze. De asemenea, Neagu a apreciat și atmosfera creată de fani, în condițiile în care partida s-a jucat în ziua de Paște, la ora 15:00:

„Eu am încercat să mă concentrez pe alte lucruri, nu că e ultimul meu meci acasă în Champions League. Acum pot să număr pe degete câte meciuri mi-au mai rămas de jucat. A fost un carusel de emoții toată săptămâna, dar am avut această problemă la gleznă care m-a făcut să mă gândesc mai mult la accidentare și mai puțin la emoții. Am zis ok, trebuie să mă recuperez, trebuie să mă gândesc la meci, nu la faptul că e ultimul acasă din Champions League.

Am avut un public minunat. Sinceră să fiu, nu m-am așteptat la asta pentru că e ziua de Paște. A fost și la o oră nefericită, dar oamenii au venit într-un număr mare și au făcut o atmosferă superbă. M-am simțit foarte bine astăzi.