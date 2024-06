Xavier Pascual pleacă de la Dinamo! Mesajul emoţionant transmis de antrenorul spaniol la despărţirea de "Dulăi" - Antena Sport

„Nu a fost uşor să iau decizia de a veni la Bucureşti”

Nu a fost uşor să iau decizia de a veni la Bucureşti pentru a încerca să construiesc ceva măreţ. În trei sezoane am câştigat trei Ligi naţionale, două Supercupe şi două Cupe ale României.

Am reuşit să ne calificăm în optimile de finală din Liga Campionilor, ne-am bucurat de prezenţa la Bucureşti a celor mai bune echipe din lume (PSG, Kielce, Magdeburg, Barça, Kiel, Veszprem…), am concurat şi am chiar am reuşit să le învingem pe unele dintre acestea.

Ne-am calificat într-un Final four de competiţie europeană, ne-am bucurat de cei mai buni jucători din lume, urmărindu-i cum joacă aici şi unii dintre ei apărând tricoul lui Dinamo!!!

Dar chiar acum, acelaşi instinct îmi spune că ar trebui să ne despărţim drumurile profesionale la sfârşitul sezonului. Spun profesional, pentru că emoţional îmi este imposibil să mă despart de acest club pe viaţă. Mă simt dinamovist şi îi voi dori mereu clubului tot ce este mai bun şi voi ajuta cu tot ce pot.

Vreau să vă mulţumesc pentru atenţia pe care aţi avut-o faţă de mine şi de familia mea. Mulţumesc atât suporterilor, managerilor, sponsorilor, angajaţilor clubului, jucătorilor, antrenorilor şi tuturor celor ce ne-aţi fost alături. Nu am cuvinte să descriu cât de sprijinit m-am găsit în această familie care este Dinamo. Am simţit sprijinul şi am înţeles ce înseamnă să fii dinamovist. Dar, ca tot în viaţa asta, există cicluri şi, personal, cred că al meu aici s-a încheiat.

Au fost trei ani de neuitat, foarte intenşi, în care momentele bune le depăşesc pe cele mai puţin bune.

Nu voi uita niciodată cât de mult mi-a plăcut să joc cu voi în meciurile din Champions League sau Europa League, cu sala plină şi cu fani incredibili care au jucat împreună cu echipa. O să-mi fie dor de atmosfera asta!!!