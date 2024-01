Julia Sauter a scris istorie pentru România! Ce s-a întâmplat la Campionatele Europene de patinaj artistic - Antena Sport

Reclamă

„Este un sentiment minunat că am ajuns din nou în top 10. Având în vedere că am revenit la antrenamente [după ce am fost bolnav] abia acum două săptămâni, a mers foarte bine. M-am oprit din patinaj în timpul Covid şi am crezut că mi-am încheiat cariera, dar am rămas în formă şi am reînceput din nou în 21/22 şi, cumva, am revenit mai puternic ca niciodată. Visul meu este să ajung la Jocurile Olimpice din 2026 şi să îmi închei cariera după aceea”, a spus Sauter, conform Golden Skate.

Julia Sauter 🇷🇴 109.81 / 168.40

Cealaltă sportivă a României, Ana Sofia Beşchea, a fost pe ultimul loc, 33, după programul scurt.

Titlul european a revenit sportivei belgiene Loena Hendrickx, urmată de patinatoarea din Georgia, Anastasiia Gubanova, şi de o altă belgiancă, Nina Pinzaronne.

În vârstă de 26 de ani, Julia Sauter are dublă cetăţenie româno-germană şi reprezintă România din 2011. Ea se antrenează în Germania şi este căsătorită, din 2021, cu jucătorul de hochei pe gheaţă Robbie Czarnik.

