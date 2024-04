Lăcrămioara Perijoc, în finala Campionatelor Europene de Box de la Belgrad! A învins-o pe Niamh Fay, în semifinale - Antena Sport

„Luptă pentru titlul continental!

Lăcărmioara Perijoc e în finala Campionatelor Europene de Box de la Belgrad.

Românca a câștigat semifinala cu reprezentanta Irlandei, Niamh Fay, în limitele categoriei 54 kg. Lăcrămioara s-a impus cu decizie unanimă și o va întâlni sâmbătă, în ultimul act, pe reprezentanta gazdelor, cap de serie numărul 1, Sara Cîrkovic.

Felicitări, Lăcrămioara! Succes în finală! Felicitări, antrenorilor Mihaela și Adrian Lăcătuș!”, au publicat oficialii de la Comitetul Olimpic și Sportiv Român, după performanța româncei.

Lăcrămioara Perijoc îşi propune să cucerească aurul olimpic la Paris

„A fost minunat, acesta este cuvântul. Am avut parte de o competiţie perfectă, şi nu doar prin prisma faptului că am obţinut acest rezultat, din toate punctele de vedere. Cum m-am simţit, cum s-a desfăşurat acolo. Chiar am fost în starea aia de flow, mi-a plăcut foarte mult.

Acestea sunt Jocuri Europene, nu se compară cu Olimpiada mare, dar sunt un criteriu pe care ne putem baza pentru Olimpiada mare.

La noi, pe box, la fete, Europa este cea mai tare. Sunt sportive şi pe celelalte continente, dar Europa este cea mai tare la noi, la fete. Chiar sper la o medalie şi să fie cât mai strălucitoare. Nu am zis că o să vin cu medalia de aur garantat, pentru că este un drum foarte lung până acolo. În primul rând trebuie să mă menţin sănătoasă, să mă pregătesc foarte bine. Este un obiectiv realizabil. Nu consider că dacă îmi setez acest obiectiv (n.r.: aurul la Jocurile Olimpice 2024) nu pot să îl îndeplinesc. Cu siguranţă putea să iasă medalia de aur şi la Jocurile Europene, dar n-a fost să fie. Sunt foarte mulţumită, nu sunt supărată că nu am luat aurul, dar da, îl puteam lua. Nu era imposibil. Mi-am dorit să iau aurul de când am plecat, ăsta era scopul meu final”, a declarat Lăcrămioara Perijoc la AS.ro LIVE.

