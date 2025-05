Povestea lui Bela Bartha, primul român campion al Italiei: "Când am semnat cu Trentino, întrebam dacă e real totul" - Antena Sport

Bela Bartha este, la 24 de ani, cel mai bun voleibalist al nostru! Cu o săptămână în urmă, a câştigat titlul în Italia cu Trentino, fiind primul român care reuşeşte asta. O performanţă uriaşă, dacă ţinem cont că în „Cizmă” avem probabil cel mai tare campionat din lume, la luptă cu Polonia şi Japonia.

Centrul naţionalei României a oferit un interviu pentru as.ro, în care a vorbit despre începuturile carierei lui, atunci când celebrul șlefuitori de talente, Radu Miclea, l-a descoperit pe când avea doar 11 ani. De la Ocna Mureş şi Unirea Dej, a ajuns la Universitatea Craiova şi Dinamo, pentru ca apoi să trăiască visul unui transfer la Trentino, echipă cu 4 Ligi ale Campionilor în palmares.

Bela Bartha, uimit de transferul la Trentino

„Eram în Ocna când am început baschetul. Nu mai ştiu din ce motiv, dar m-am lăsat de baschet. După am trecut la fotbal, apoi la handbal şi după aceea la volei. A patra oară a fost cu noroc. Am jucat la Ocna de la 11 ani, la 13 ani. La 13 ani am jucat la Dej, am jucat pentru speranţe, cadeţi, juniori şi la echipa mare. Toate astea i se datorează domnului antrenor Radu Miclea.

A fost greu să plec de acasă la 13 ani. Dar cînd mi-am dat seama ce şansă am să joc volei de performanţă, a meritat. Cred că de la 13 la 14 ani am crescut într-o vară 15 centimetri şi asta m-a făcut perfect pentru volei. Aveam 16 ani când cei de la seniori m-au luat la antrenamente la echipa mare. Atunci am început să visez la voleiul mare, dar nu visam că voi ajunge la nivelul ăsta. Uşor, uşor, cu multă muncă, am ajuns la Craiova, apoi la Dinamo.

După un European foarte bun, mi s-au deschis multe uşi şi apoi am ieşit afară. Nu mă gândeam că pot ajunge atât de sus. Când am ajuns la Craiova şi la Dinamo, mi se părea ceva wow. Dar când au venit cei de la Trentino cu oferta, nu credeam. Eram cu contractul în faţă şi eram cu prietena lângă mine şi o întrebam `e real?` Asta chiar se întâmplă?. Nu credeam.