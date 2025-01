Răzvan Pîrcălabu, după ce a obţinut al 4-lea mandat în fruntea Federaţiei Române de lupte: "Obiectivul e o medalie olimpică" - Antena Sport

Răzvan Pîrcălabu a fost ales în unanimitate în fruntea Federaţiei de Lupte | Profimedia Președintele Federației Române de Lupte, Răzvan Pîrcălabu, reales în funcție miercuri în cadrul Adunării General a FRL, a declarat pentru AGERPRES că în noul mandat are drept obiective câștigarea unei medalii olimpice la Los Angeles 2028 și construirea unei baze sportive în patrimoniul instituției pe care o conduce. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ ‘Îmi doresc în primul rând sănătate pentru toți sportivii și antrenorii noștri, pentru că asta este condiția primordială pentru marea performanță, inspirație, să luăm deciziile înțelepte. Pentru că, vrei, nu vrei, apar și momentele de criză, momente inevitabile, în care rațiunea întotdeauna trebuie să primeze. Și mi-aș mai dori puțin noroc și să îl avem pe Dumnezeu în spate. Ca obiective pentru noul mandat am medalia olimpică și începerea proiectului Casa luptelor românești, o bază proprie în patrimoniul federației, care să asigure continuitatea luptelor românești pentru următorii zeci de ani‘, a declarat Pîrcălabu pentru agerpres.ro. Răzvan Pîrcălabu a fost ales în unanimitate în fruntea Federaţiei de Lupte El s-a arătat încrezător că visul ca luptele românești să obțină o medalie olimpică la JO 2028 poate deveni realitate. ‘Avem copii buni, avem sportivi foarte valoroși. În special la lotul de fete, la greco-romane avem niște copii foarte talentați, niște tineri talentați care vin din urmă. Sper ca membrii colectivelelor tehnice pe care le-am numit după Jocurile Olimpice de la Paris să ia cele mai inspirate decizii și antrenorii să își facă cu adevărat treaba și să ajungem acolo unde ne dorim, la medalia olimpică. Pentru că țelul final al unui președinte trebuie să fie medalia olimpică. Restul sunt etape pregătitoare, campionate europene, mondiale, sunt doar pentru verificarea potențialului și etape în drumul olimpic’, a completat Pîrcălabu. Chiar dacă așteptările în ceea ce privește susținerea pe care sportul o va avea din partea statului în acest an nu sunt foarte optimiste, Pîrcălabu spune că este convins că va putea ține federația pe linia de plutire, dând ca exemplu sumele alocate anul trecut pentru premierea medaliilor olimpice și care au rămas necheltuite. Reclamă

Reclamă

‘De 35 de ani aud lucrul acesta, că România nu trece printr-o perioadă bună. Aproape niciodată guvernanții, indiferent cine a fost la putere, indiferent de culoarea politică, nu au considerat sportul ca fiind o politică națională, de interes național, cu toate că sportul educă, finisează oameni, întărește caractere și creează o nație sănătoasă. Și numai pentru acest lucru ar trebui ca sportul să fie considerat de interes național. Eu sunt obișnuit cu astfel de probleme și așa cum am parcurs toți acești ani și am rezolvat toate problemele federației, sunt încrezător că în continuare ne vom comporta la fel și vom reuși să ținem federația la un nivel bun. Noi am avut fonduri pentru premieri excepționale pentru obținerea medaliilor olimpice și nu am avut cui să le dăm. Și chiar îmi pare rău de acest lucru. Chiar discutam aseară cu colegii la ședința de birou federal. Noi suntem dornici, avem, putem, mai rămâne să demonstreze și ei‘, a explicat președintele FRL.

Răzvan Pîrcălabu a fost ales, miercuri, în unanimitate pentru un nou mandat, al patrulea, în funcția de președinte al Federației Române de Lupte, în cadrul Adunării Generale Ordinare și de Alegeri care a avut loc la sediul Comitetului Olimpic și Sportiv Român.