Danemarca - Canada 1-5 a fost în AntenaPLAY. Slovacia - Kazahstan 6-2. Spectacol total la Campionatul Mondial de hochei - Antena Sport

Final! Danemarca – Canada 1-5.

3/3 Min. 19:39: Danemarca – Canada 1-5! Cu câteva secunde înainte de final, starul lui Los Angeles King, Pierre-Luc Dubois, a marcat ultimul gol al meciului, în powerplay.

3/3 Min. 18:00: Danemarca – Canada 1-4! Dawson Mercer a marcat cu poarta goală, după ce danezii au forţat pe final de meci.

3/3 Min. 01:52: Danemarca – Canada 1-3! Connor Bedard a înscris al doilea gol al meicului de la Praga.

2/3 Min. 06:15: Danemarca – Canada 1-2! Wesje a redus din diferenţă. 1/3 Min. 15:25: Danemarca – Canada 0-2! Canadienii au profitat de omul în plus şi au majorat diferenţa prin Dylan Cozens, jucătorul lui Buffalo Sabres. 1/3 Min. 02:24: Danemarca – Canada 0-1! Connor Bedard, starul celor de la Chicago Blackhawks, a deschis scorul în meciul cu Danemarca. Update: A început meciul dintre Danemarca şi Canada. Slovacia – Kazahstan a fost LIVE VIDEO în AntenaPLAY UPDATE: Slovacia s-a impus cu scorul de 6-2! UPDATE: Slovacia conduce cu scorul de 4-1, după două reprize de joc! Danemarca – Canada Reclamă

Înainte de această partidă, Danemarca și Canada au câte 3 puncte în Grupa A de la turneul final. Cele două selecționate se luptă pentru calificarea în sferturi, astfel că duelul se anunță a fi unul incendiar.

Naționala din America de Nord pornește ca mare favorită la acest duel, însă nici danezii nu trebuie subestimați.

În primul duel de la Campionatul Mondial, Canada a reușit să învingă Marea Britanie cu scorul de 4-2. De cealaltă parte, Danemarca s-a impus cu 5-1 în fața echipei naționale din Austria.

