Norvegia - Cehia și SUA - Germania au fost LIVE VIDEO în AntenaPLAY. Dueluri spectaculoase la Campionatul Mondial de hochei - Antena Sport

Min. 10: SUA – Germania 5-1! Zegras a punctat şi el.

Min. 5: Norvegia – Cehia 3-4! Cehii au preluat din nou conducerea, după ce a punctat Stransky.

Update: A început repriza a treia!

Update: S-a încheiat şi repriza a doua. SUA – Germania 4-1 şi Norvegia – Cehia 3-3!

Min. 19: SUA – Germania 4-1! Americanii au punctat prin Hughes, pe finalul celei de-a doua reprize.

Min. 15: Norvegia – Cehia 3-3! Duel nebun! Cehia a reuşit să revină şi a egalat prin reuşita lui Beranek. Min. 14: SUA – Germania 3-1! Germanii au redus din diferenţă, după reuşita lui Ehliz. Min. 12: SUA – Germania 3-0! Gaudreau a marcat şi el. Update: A început repriza a doua! Update: S-a încheiat prima repriză. Norvegia o conduce la pauză pe Cehia, în timp ce SUA este şi ea în avantaj în duelul cu Germania. Min. 17: Norvegia – Cehia 3-2! Cehii au redus din diferenţă pe finalul primei reprize, după ce a punctat Cervenka. Min. 17: SUA – Germania 2-0! Americanii şi-au mărit avansul, după reuşita lui Kesselring. Reclamă

Min. 16: Norvegia – Cehia 3-1! Salsten a marcat şi el pentru norvegieni.

Min. 12: SUA – Germania 1-0! Tkachuk a deschis scorul pentru americani.

Min. 12: Norvegia – Cehia 2-1! Norvegia a întors scorul, după ce a înscris Steen.

Min. 6: Norvehia – Cehia 1-1! Nordicii au reuşit imediat să egaleze, prin Solberg.

Min. 6: Norvegia – Cehia 0-1! Cervenka a punctat pentru cehi.

Update 21:20: Au început Norvegia – Cehia și SUA – Germania, meciurile zilei de la Campionatul Mondial de hochei.

Cele două partide programate în această seară, care se văd în AntenaPLAY, promit un spectacol total, așa cum s-a întâmplat și în seara precedentă.

Norvegia și SUA se află pe ultimele locuri în grupele lor, după ce și-au pierdut primele partide de la Campionatul Mondial, iar acum au nevoie de victorii pentru a forța calificarea în sferturile de finală ale competiției.

Țara gazdă, Cehia, a obținut o victorie la loviturile de departajare în meciul cu Finlanda și se află acum pe locul al 2-lea în grupă și luptă pentru a se menține pe locurile care asigură calificarea.

De cealaltă parte, Germania conduce, alături de Suedia, Grupa B, cu 3 puncte.

