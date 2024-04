Ronnie O`Sullivan, cuvinte uriaşe pentru Mark Williams, după finala de la Tour Championship: "Dacă ar face asta, ar fi numărul 1" - Antena Sport

Reclamă

„A fost cel mai constant jucător în ultimii 5 ani. Felul în care lovește bila, foarte rar îl vezi să facă un meci slab. Felul în care a jucat în această săptămână și în această seară, e atât de talentat. E mai bun ca niciodată.

Pare atât de puternic. Am încercat, am dat totul pentru a rămâne în meci, dar e atât de consistent și puternic. Îl poți învinge într-o sesiune, dar dacă nu îți menții snookerul la un nivel ridicat te va mânca de viu. Am crezut că am fost destul de bun să câștig 5 frame-uri.

Reclamă

Dacă și-ar dedica viața snookerului ar fi numărul 1 în lume, dar nu face asta. Îi place să joace golf, să se relaxeze, să se bucure de viață. Nu se descurcă rău pentru cineva care se joacă de-a sportul. A meritat să câștige, e probabil cel mai talentat jucător pe care l-am văzut”, a spus englezul, citat de eurosport.ro.

Mark Williams – Ronnie O`Sullivan 10-5

„The Welsh Potting Machine” pierduse 22 dintre ultimele 24 de partide disputate împotriva „Rachetei”, dar şi-a dominat rău rivalul în finala Tour Championship, acolo unde a câştigat ultimele 7 frame-uri ale ultimului act.

Ronnie a avut şi el moment său de magie. Condus cu 3-1, acesta a câştigat 4 frame-uri consecutive, în numai 37 de minute. Rolurile celor doi s-au inversat în sesiunea de seară, una în care Mark a fost cel care a dominat finala.

Reclamă 4 / 0/3

Pentru Mark Williams, acesta a fost cel mai bun snooker arătat de la finala Campionatului Mondial din 2018 până acum. Asta i-a adus şi un premiu total de 150.000 de lire sterline, dar şi al 26-lea trofeu de puncte al carierei şi al doilea al sezonului.

Poate FCSB să ajungă în grupele Ligii Campionilor, dacă va lua titlul în Liga 1? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...