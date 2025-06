"Nu mi-aş putea imagina asta". Shai Gilgeous-Alexander, respect imens pentru Tyrese Haliburton după finala NBA - Antena Sport

Shai Gilgeous-Alexander, MVP-ul finalei NBA, Oklahoma City Thunder – Indiana Pacers

Shai Gilgeous-Alexander a terminat cu 29 puncte și 12 pase decisive și a fost desemnat MVP-ul finalei, devenind primul jucător după 25 ani care câștigă MVP-ul sezonului regulat, titlul de cel mai bun marcator și MVP-ul finalei. În urmă cu un sfert de secol, Shaquille O’Neal realiza așa ceva.

“Parcă nu e real. Atât de multe ore, atât de multe emoții, atât de multe nopți în care am crezut. E o nebunie, dar am muncit pentru asta și am meritat. Mai aveam încă 24 de minute pentru a câștiga, pentru a ne încheia sezonul, am dat tot ce am avut.

M-am distrat, fanii au fost minunați, atmosfera la fel. La asta mă și așteptam. Nu a fost o victorie doar pentru mine (trofeul MVP). E un succes pentru toată familia mea, pentru toți prietenii mei. E un succes pentru toți cei care m-au ajutat să cresc. E o victorie pentru fani”, a declarat Shai Gilgeous-Alexander.