Shai Gilgeous-Alexander, MVP-ul finalei NBA. Starul campioanei Oklahoma City Thunder, de neoprit cu Indiana Pacers - Antena Sport

Shai Gilgeous-Alexander a fost desemnat MVP-ul finalei NBA. Oklahoma City Thunder e noua campioană, după ce a învins-o pe Indiana Pacers în meciul șapte, scor 103 – 91. Duelul a fost în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

Pentru prima oară în istorie, Oklahoma City câștigă titlul NBA. Totul s-a decis în sfertul trei, când, după ce Pacers au încheiat prima repriză cu un avantaj de un punct, Thunder s-au distanțat la 13 și la un moment dat, în stertul patru, au ajuns să conducă și la 22.

Shai Gilgeous-Alexander, MVP-ul finalei NBA, Oklahoma City Thunder – Indiana Pacers

Shai Gilgeous-Alexander a terminat cu 29 puncte și 12 pase decisive și a fost desemnat MVP-ul finalei, devenind primul jucător după 25 ani care câștigă MVP-ul sezonului regulat, titlul de cel mai bun marcator și MVP-ul finalei. În urmă cu un sfert de secol, Shaquille O’Neal realiza așa ceva.

El a fost secondat de Jalen Williams cu 20 puncte. Combo-ul Shai – J. Dub devine al doilea cel mai productiv din istoria finalelor NBA, cu 377 puncte, după LeBron James – Kyrie Irving în 2016, când au combinat pentru 398, dar depășind performanța lui Michael Jordan și Scottie Pippen din 1993, 373 puncte (n.r. în doar șase meciuri).

„Parcă nu e real. Atât de multe ore, atât de multe emoții, atât de multe nopți în care am crezut. E o nebunie, dar am muncit pentru asta și am meritat. Mai aveam încă 24 de minute pentru a câștiga, pentru a ne încheia sezonul, am dat tot ce am avut.