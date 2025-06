Cele două echipe din Liga 1 care l-au ofertat pe Constantin Budescu. Unde ar putea juca din sezonul viitor - Antena Sport

“Eu încă mă pregătesc, mai vreau să joc. Am ceva discuții cu câteva echipe, nu e nimic concret, nu mă grăbesc. După o vârstă e bine să te antrenezi și să joci mai puțin.

Încerc să mă pregătesc cât pot, dar nu se compară pregătirea de unul singur cu cea pe care o faci alături de o echipă.

E posibil orice, sunt liber de contract. Am văzut că sunt echipe în cantonament și pe la Brașov, nu e departe, fac o oră și puțin. Nu am de ce să mă las. Acasă ce să fac? Nu am ce să fac!”, a spus Constantin Budescu.