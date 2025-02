Adrian Mutu, genial în ziua care implineşte 10 ani de căsătorie cu Sandra: "Mi-am luat valiza şi am plecat!" - Antena Sport

„Eu am stat 4 luni într-un hotel. Am fost cu soția mea acolo. Am pus în contract. Că nu erau de acord. Trebuia să stau singur într-un hotel. Bine că am luat-o pentru că în India am cerut-o pe Sandra de soție.

Eram împreună și am plecat în India. Și atunci ne-am dat seama după câteva luni că putem conviețui. Era o nebunie totală și nu aveam ce face. Nu mă duceam decât la antrenament. Plecam cu o oră, o oră și jumătate înainte să ajungem. Cum ieșeai din curtea hotelului dădeai de o aglomerație incredibilă.

(n.r – pe Sandra ai cerut-o în hotel? Sau într-un loc mai special?) În hotel. N-am ieșit 4 luni deloc din hotel. Ea unde să iasă singură? Dacă nu îmi dădeau o grămadă de bani pe 4 luni nu mergeam niciodată acolo. Nu se ducea niciodată un fotbalist cum am fost eu, market player.

Hotelurile sunt foarte mișto. Ai tot ce îți trebuie. Curat. Nu sunt probleme. Dar dacă te duci acolo să joci la vreo echipă, trebuie să stai în proximitatea centrului. Te duci și te întorci acasă. Ajungi într-un oraș de 40.000.000 de locuitori.

(n.r. – A plâns Sandra când ai cerut-o?) E, a plâns! Îi venea să râdă, nu să plângă”, a declarat Adrian Mutu, conform fanatik.ro.