Ajuns la 85 de ani, Ion Ţiriac şi-a făcut deja testamentul: "Am 33 de copii, averea va fi împărţită în 33 de părţi egale" - Antena Sport

„Dacă le cade totul din cer, vor avea unele dizabilităţi”, mai adăuga omul de afaceri român.

Ion Ţiriac are 3 copii: Ion Ion Ţiriac, Karim Mihai Ţiriac şi Ioana Natalia Ţiriac. Miliardarul le mărturisea jurnaliştilor italieni că, deşi are 3 copii legitimi, consideră că are, în total, 33 de copii şi că îşi va împărţi averea în 33 de părţi legale.

Ion Ţiriac a uluit pe toată lumea cu achiziţia pe care a făcut-o: „Cel mai bogat om din cimitir”

Ion Ţiriac a avut grijă să se ocupe şi de locul în care va fi înmormântat. Afaceristul a plătit 80.000 de euro pentru 18 cripte în cimitirul Bellu. Astfel, Ion Ţiriac a făcut o achiziţie uluitoare: s-a asigurat că va fi înmormântat în cimitirul din România cu cele mai multe personalităţi şi, mai mult, s-a asigurat că şi urmaşii lui vor fi înmormântaţi acolo.

În cimitirul Bellu sunt îngropaţi, printre alţii, Mihai Eminescu, Nichita Stănescu, Adrian Păunescu, Ion Luca Caragiale, Toma Caragiu, Radu Beligan, Gheorghe Dinică, Ilinca Tomoroveanu, Ion Dolănescu, Valeriu Sterian şi multe alte personalităţi.

Un loc de veci în cimitirul Bellu ar costa 28.000 de euro, dar Ion Ţiriac a plătit de trei ori mai mult.

„Voi fi cel mai bogat om din cimitir" Ion Ţiriac declara în urmă cu câţiva ani că va fi, cel mai probabil, cel mai bogat om din cimitir. În cimitirul Bellu mai este îngropat fostul om de afaceri Dinu Patriciu, care a avut la un moment dat o avere estimată la circa 3 miliarde dolari, dar care la momentul decesului avea o avere estimată la „numai" 260 de milioane de euro. „O să vedeți care este valoarea exactă a averii mele atunci când o să îmi numărați banii și o să fiu cel mai bogat om din cimitir. Atunci o să vedeți. Când am vândut tot sau când s-a terminat. Sau s-ar putea să fac altceva. Să las unei fundații tot!", declara Ion Ţiriac. Ilie Năstase a mărturisit că Ion Ţiriac i-a propus să fie înmormântaţi împreună! Ilie Năstase a povestit, cu umor, că Ion Ţiriac i-a propus să fie înmormântaţi împreună în cimitirul Bellu. „Sunt încă foarte puternic, am o super energie, vă spun eu că mai trăiesc mult și bine. Eu mă gândesc în ce vacanțe mai merg, nu mi-am făcut vreodată probleme de testamente, moșteniri. Nici măcar la copiii mei nu m-am gândit din acest punct de vedere pentru că le-am asigurat tot ceea ce au nevoie, nu le lipsește nimic. M-a întrebat, cândva, Ion Ţiriac dacă mi-am găsit un loc de veci, dacă mi-am aranjat treburile astea de după, ştiţi dumneavoastră! Și eu i-am spus că nu am așa ceva, un loc de veci. Că nu m-a preocupat chestiunea asta. A zis că el şi-a cumpărat o parcelă la Bellu, unde-şi ridică un mausoleu (n.r: râde). Şi Țiriac a adăugat pe loc: 'Te invit la mine!'.

M-am uitat la el şi i-am spus doar atât: ‘Vin, dar cu condiţia să stau eu deasupra. Că toată viaţa ai fost tu deasupra. Acum ar fi momentul să mai facem schimb!’”, declara Ilie Năstase pentru playsport.ro.

