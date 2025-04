"Am ajuns la zero" Mărturia tulburătoare a celebrului milionar care şi-a risipit întreaga avere: "În fiecare zi mă gândeam la sinucidere" - Antena Sport

Divorţul de prima soţie, Lorraine, cu care are 3 copii, i-a fost provocat de dependenţa de jocuri de noroc.

Merson şi-a risipit întreaga avere de 7 milioane de lire sterline acumulată din fotbal, dar salvarea lui a venit din televiziune. În prezent, are o avere estimată la 12 milioane de lire sterline.

„În fiecare zi îmi trecea prin cap să mă sinucid”, mărturisea Paul Merson, potrivit walesonline.co.uk. „Este atât de important să fiu un fost dependent, un alcoolic în recuperare şi să le arăt oamenilor care au dependențe că poți să ieși, să faci ceva… este atât de important”, declara Paul Merson, care a mărturisit că nu credea vreodată că ar putea să facă o carieră în televiziune.

„Am avut case de pariuri care mă urmăreau, dealeri care mă urmăreau”

Paul Merson se bucură în prezent de viaţă alături de cea de a treia soţie a lui, Kate, cu care are 3 copii. În total, Merson are 8 copii cu 3 femei. Primele două mariaje s-au încheiat din pricina dependenţelor sale. Şi cea de a treia căsătorie a lui Merson, cu Kate, a avut de suferit din pricina dependenţei de jocuri de noroc a lui Merson.

„Când am ajuns la zero, am spus: «Nu mai trebuie să fac asta». Ce nebunie e să faci aşa ceva? Jucam la Aston Villa, în deplasare la Charlton. Nimeni nu a împărțit niciodată o cameră cu mine pentru că jucam jocuri de noroc și nu dormeam niciodată după-amiaza. Voiam să-mi rup degetele ca să nu pot ridica telefonul – atât de gravă era constrângerea”, a mai povestit Merson.