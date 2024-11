Anunţul incredibil făcut de celebrul milionar român care a fost acuzat că i-a făcut campanie lui Călin Georgescu: "Pentru cei care continuaţi cu jigniri" - Antena Sport

Un celebru milionar român a primit critici dure după o postare apărută pe contul său de Instagram, pe care are peste 130.000 de urmăritori. Este vorba chiar despre căpitanul naţionalei de fotbal a României, Nicolae Stanciu.

Mijlocaşul de 31 de ani al lui Damac a fost acuzat că i-a făcut campanie lui Călin Georgescu, cel care a câştigat primul tur al alegerilor prezidenţiale din România. Candidatul independent a intrat în turul al doilea alături de Elena Lasconi.

Nicolae Stanciu, anunţ incredibil după ce a fost acuzat că îi face campanie lui Călin Georgescu

Update 20.50: Nicolae Stanciu a venit cu noi lămuriri după postarea controversată apărută pe contul său.

„Ceea ce s-a postat in aceasta seara nu a fost postat de mine. Exista o persoana care ma ajuta sa imi administrez conturile in social media. Din greseala, persoana respectiva a postat pe contul meu in loc sa o faca pe al lui. Va rog frumos sa intelegeti situatia in care ma aflu si sa nu imi folositi numele in aceasta campanie electorala. Niciodata nu am facut politica, nu fac nici acum. Invit toti romanii cu drept de vot sa voteze si sa aleaga asa cum crede ca e cel mai bine pentru Romania! Asta ne dorim cu totii„, a precizat căpitanul naţionalei României.

Iniţial, pe contul lui Nicolae Stanciu a fost postată o imagine cu Călin Georgescu. Aceasta a fost trei emoji care înfăţişează inimi în culorile drapelului României.