Fiul lui Călin Georgescu a fost coleg de cameră cu Novak Djokovic! Cosmin Georgescu: "Am început să plâng, un şoc total" - Antena Sport

Fiul lui Călin Georgescu, Cosmin, a fost coleg de cameră cu Novak Djokovic la Academia de Tenis a fostului tenismen legendar croat Nikola Pilic.

În prezent, Cosmin Georgescu are propria lui Academie de Tenis. El a povestit cum a fost pus să stea în cameră, chiar de către Nikola Pilic, cu fostul lider mondial Novak Djokovic.

Cosmin Georgescu a stat în cameră cu Novak Djokovic

„Eram la domnul antrenor Marinel Bondoc, Dumnezeu să-l ierte, la Progresul, la BNR. Terminasem un antrenament, nu prea aveam eu idee cu ce să mănâncă tenisul ăsta. Am ajuns acasă și tatăl meu mi-a zis: «Într-o săptămână o să mergi în Germania la o academie de tenis. O să joci tenis, o să faci și liceul acolo». Nu știam o boabă de germană, fără a cunoaște limba engleză foarte bine.

Copleșit de emoții, am început să plâng. Am ajuns în Germania! «Cosmin, eu plec în trei zile, ne vedem după opt luni», mi-a zis tata, scurt și cuprinzător. Un șoc total, dar am avut norocul, șansa de a avea niște colegi incredibili, extraordinari, unul dintre aceștia fiind Novak Djokovic!

Pilic m-a pus în cameră cu Djokovic! Erau și alți copii, atât din Croația, cât și din Serbia, chiar ruși”, a declarat Cosmin Georgescu pentru prosport.ro.