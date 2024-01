"Bani mulţi!" Afacerea cu care cea mai cunoscută amantă din România s-a îmbogăţit. Face avere chiar şi fără să iasă din casă - Antena Sport

Reclamă

„Promovez online diverse produse, am platformă… Avem contracte cu fabrici. Fac demult aceste lucruri, dar diferența este că acum promovez foarte mult online, foarte puternic, pentru că fac bani mulți. Și atunci e bine.

În rest, totul este foarte bine la mine. Nu am de ce să mă plâng, să știi! S-au aranjat lucrurile. Toate. Și cu fiul meu lucrurile stau bine. E totul e foarte ok. Cumva am ajuns la un echilibru în viață, din toate punctele de vedere. Nu pot să mă plâng„, a declarat Vica Blochina pentru viva.ro.

În ultimii ani au apărut zvonuri că Vica ar avea probleme cu banii şi că exista riscul să fie evacuată din apartamentul primit de la Victor Piţură. Ea a negat vehement şi a dezvăluit că şi-a investit banii în mai multe locuințe și terenuri. A lăsat de înţeles că are o avere uriaşă!

„Apartamentul costă 300.000 euro, dacă într-adevăr ar fi fost adevărat că m-au evacuat din el, am familie și prieteni. Plus că mai am încă trei apartamente, în afară de acesta și vreo zece terenuri„, declara Vica Blochina pentru cancan.ro.

Apartamentul în care locuieşte Vica are o suprafaţă de 125 mp, trei camere şi două balcoane. Este poziţionat în centrul Capitalei şi are o valoare uriaşă.

Victor Pițurcă și Vica Blochina s-au întâlnit pe vremea când fosta balerină avea 20 de ani. După ce au ținut relația secretă timp de 16 ani, Vica l-a dat în judecată pe „Piţi” pentru recunoaşterea paternităţii. Dacă iniţial primea o pensie alimentară de 9.000 de euro de la Victor Piţurcă, suma a scăzut la „doar” 1500 de euro după ce Edan s-a mutat cu tatăl lui.

