Calvarul prin care a trecut fiica lui Mihai Stoichiţă: "A plecat şocată de acolo! A suferit mult!" Andreea este de o frumuseţe uimitoare - Antena Sport

Mihai Stoichiţă a făcut dezvăluit prin ce calvar a trecut Andreea, superba sa fiică. Actualul director tehnic din FRF a vorbit, în trecut, despre unica sa fiică. (VEZI IMAGINI RARE ÎN GALERIA FOTO CU UNICA FIICA A LUI MIHAI STOICHIŢĂ)

Mihai Stoichiţă a dezvăluit că fiica sa nu merge pe stadion şi nici nu se mai uită la meciuri. Totul a început după ce Andreea Stoichiţă a văzut cum era înjurat tatăl său pe stadion. Andreea, care este o de o frumuseţe uimitoare, a avut parte de un şoc când a văzut cum e jignit tatăl său.

Mihai Stoichiţă a dezvăluit prin ce şoca trecut fiica sa

Mihai Stoichiţă a dezvăluit chiar el cum a ajuns fiica sa să ia această decizie radicală de a nu mai merge pe stadioane şi de a nu se mai uita la meciuri.

„Am dus-o pe fiica mea la un meci pe stadion și nu a fost o idee bună. De ce? Pentru că suporterii m-au înjurat, iar ea s-a supărat foarte tare. Fiica mea iese la plimbare când eu am meci. A suferit mult când am fost înjurat. Asta e! Sunt probleme care se rezolvă în familie. Ea e un copil nevinovat, are alte orizonturi. Fiica mea a plecat șocată din Ghencea pentru că fanii mă înjurau”, spunea Mihai Stoichiţă în trecut, conform prosport.ro, despre fiica sa pe care o alinta „Smântânica”.

Chiar şi soţia lui Mihai Stoichiţă a vorbit, în trecut, despre faptul că Andreea a renunţat să se mai uite la meciuri ca să nu audă cum este înjurat tatăl său.