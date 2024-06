Calvarul prin care a trecut Leonard Doroftei în România! Motivul pentru care a plecat, de fapt, în Canada - Antena Sport

Leonard Doroftei a dezvăluit calvarul prin care a trecut în perioada în care locuia în România. „Moşul” a transmis că a simţit nevoia să plece definitiv din ţară, pentru a-şi găsi liniştea.

Leonard Doroftei s-a mutat în Canada în 2019, alături de familie. Acesta este căsătorit cu Monica, femeia care îi este alături de 30 de ani, şi au împreună trei copii: Vanessa, Alexandru şi Adrian (Vezi galeria foto de la finalul articolului cu familia lui Leonard Doroftei).

Calvarul prin care a trecut Leonard Doroftei în România

Leonard Doroftei s-a lovit de mai multe probleme în România şi a ales să părăseasca ţara în urmă cu cinci ani, după ce a fost numit chiar şi „cerşetor”. Acesta a dezvăluit că în perioada în care locuia în ţară, nu avea deloc linişte şi suferea de insomnii.

Totodată, Leonard Doroftei a transmis că soţia i-a fost aproape în perioada dificilă pe care a traversat-o, mărturisind că a luat decizia de a pleca din România nu pentru a fugi de probleme, ci pentru că avea nevoie de o schimbare.

„N-am emigrat. Am plecat cu contract de muncă prima dată, să fac box. După ce mi-am încheiat cariera, m-am întors acasă. N-am fugit din România, am plecat pentru că aveam nevoie de o schimbare. Am avut nevoie de ceva, mă afundam, simţeam pe zi ce trece că totul era împotriva mea.