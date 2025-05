Hermannstadt, răspuns final pentru Dinamo în privinţa transferului lui Ianis Stoica. Preţul stabilit de sibieni - Antena Sport

“Nicolescu a zis că informează acţionarii şi-mi dau un răspuns. Mi-a zis că nu poate da un răspuns acum, că acţionarii nu i-au răspuns. Ei mi-au zis Musi şi un milion. Exclus! Am plecat de la 200 de mii, 500 de mii, 700 de mii, dar gata. Aici m-am oprit. Am şi eu nişte chestiuni de principiu. Are 20 de ani (n.r. Musi) şi dau şi 700.000 în România, nu?”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro.

Dennis Politic, mesaj pentru Gigi Becali

Dennis Politic s-ar fi decis în privinţa transferului la FCSB. Chiar dacă cele două conduceri ale cluburilor nu s-au pus de acord în privinţa mutării, mijlocaşul nu ar refuza pasul de a juca în cupele europene şi de a primi un salariu mai mare la echipa rivală.

Dennis Politic ar accepta mutarea la FCSB, conform gsp.ro. Ultima ofertă a lui Gigi Becali pentru mijlocaşul celor de la Dinamo este de 700.000 de euro plus Alexandru Musi. Cluburile nu s-au înţeles până acum şi nu au existat negocieri directe între FCSB și Dennis Politic, însă jucătorul și-ar fi exprimat deja punctul de vedere. Sursa citată spune că Politic este de acord cu un transfer la FCSB. Ar fi încântat de o mutare la campioană, pentru că ar încasa un salariu mai mare decât la Dinamo și ar evolua în cupele europene.