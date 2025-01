Cât de frumoasă este Adina Maria, femeia cu care Cristi Tănase este în proces de divorţ: "Unii aleg să se piardă în vicii!" - Antena Sport

”Ce poți să spui? Mie îmi pare rău pentru el. Eu cred că el conștientizează niște lucruri și are nevoie de ajutor. De ajutorul tuturor, prieteni, familie… El trebuie să schimbe un pic mediul, adică anturajul.

Eu îl cunosc foarte bine, un băiat foarte bun, un suflet foarte bun. Cred eu că are nevoie de susținere, nu e nimic pierdut, au fost și alți jucători, sunt atâtea exemple prin străinătate”, a spus Andrei Prepeliţă la iamsport.ro.

Fostul coleg al lui Cristi Tănase de la FC Argeş şi FCSB a dezvăluit ce propunere i-a făcut.

„Nu am avut nicio problemă cu el cât a fost la Pitești. Și în vestiar m-a ajutat foarte mult, și pe teren. La Pitești, în momentul în care el s-a accidentat, a avut o accidentare destul de gravă, noi am suferit în acea perioadă, s-a văzut că el nu mai era pe teren.

Eu am o mare încredere că el o să iasă din povestea asta. El are facultate, are carnet de antrenor, l-am sfătuit să se apuce de cursurile astea la licența B. Este un jucător care a jucat la nivel foarte mare și poate să ajute în meseria asta de antrenor„, a mai spus Prelpeliţă.