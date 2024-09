Cât de frumoasă este femeia care l-a dat peste cap pe Mihai Leu: "Nu știam cine e, dar am știut că va fi soția mea!" - Antena Sport

”Am stat 36 de ore într-un tir. Ascuns într-o ladă, sub patul șoferului. Am trecut din Grecia, ascuns în acel tir, care a trecut cu vaporul, în Italia și apoi în Franța. M-am ascuns înainte în lada aia, pentru că se făceau controale la vamă. Eu nu aveam niciun act. Sincer am crezut că nu o să mă mai pot întoarce niciodată. În Germania am ajuns în ziua de Crăciun.

Visul meu era să rămân în Franța. Am fost prima dată în Paris, nu aveam niciun ban, nimic, nimic. În Franța am nimerit la români care se ocupau cu lucruri necurate. Cel la care am stat mi-a zis după câteva zile să mă duc în Germania, pentru că eu nu sunt ca ei. În Germania am lucrat la o măcelărie. În Grecia am stat la o familie în casă, îmi era fircă să ies din casă, că mă urmăresc”, a spus Mihai Leu la AS.ro LIVE.

Nici în Germania nu i-a fost deloc ușor. Mihai Leu nu avea niciun ban și a fost nevoit să lucreze într-o măcelărie. Cu toate astea a refuzat să rămână la clubul de box al celor de la Kaiserslautern.

”În Germania am stat prima dată la o mătușă, m-au întrebat cu ce să mă ajute, le-am zis să mă ducă la o sală de box. Când m-au văzut ăia, nu le venea să creadă. L-au chemat pe președinte. Eu eram campion mondial.

Am stat de vorbă. Mi-au zis să rămân la ei, m-au întrebat ce vreau, dar eu nu am știut ce să le cer și le-am cerut o casă și un Mercedes.

Chiar pe 31 decembrie am fost la biroul președintelui. Mi-au zis că nu-mi pot da, că ei sunt mai săraci. Au vrut să-mi dea niște bani să merg și eu de revelion undeva, dar nu am vrut să-i iau, deși eu nu aveam niciun ban”, a mai spus Mihai Leu.