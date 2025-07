Basarab Panduru l-a "șifonat" pe unul dintre noii jucători de la Dinamo: "Îl vede pe Raphinha, pe Yamal" - Antena Sport

Dinamo a debutat cu stângul în noul sezon din Liga 1, după ce a remizat pe terenul celor de la Csikszereda, scor 2-2. Pe teren și-au făcut apariția mai multe dintre noile achiziții făcute de alb-roșii în această vară, inclusiv scoțianul Danny Armstrong.

Fotbalistul de bandă a intrat în colimatorul lui Basarab Panduru, care l-a criticat pentru bandajul de mână folosit la mâna stângă.

Basarab Panduru s-a amuzat pe seama lui Danny Armstrong

Fostul internațional a observat bandajul pe care l-a purtat jucătorul scoțian la Miercurea Ciuc și a intuit că este mai degrabă folosit drept accesoriu decât din motive medicale. Panduru a adus în discuție alți jucători care au purtat la rândul lor în acest sens, vorbind despre Karim Benzema, Raphinha sau Lamine Yamal.

Fostul jucător nu s-a lăsat însă convins de noul transfer al lui Dinamo, despre care a spus că l-a remarcat doar prin prisma bandajului, nu datorită vreunei faze de joc. În plus, Panduru a menționat că acel bandaj l-a încurcat mai degrabă pe jucătorul venit în vară de la Kilmarnock.

“Armstrong nu știu ce are, are mâna în ghips? Ce are? Am văzut că e o modă acum, să îți bagi mâna în ghips. Dacă Benzema juca așa, ne băgăm toți mâna în ghips acum? Ajungem și la Mailat acum. El și-a băgat mâna în ghips în prima repriză, când a văzut că nu face nimic a scos-o și a dat gol (n.r. în Botoșani – Farul).